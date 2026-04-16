Κεφαλονιά: “Η Μυρτώ γνώρισε τον έναν από το Facebook, της κολλούσαν αλλά δεν ενέδιδε” λέει ο πατέρας της 19χρονης

«Με κατέστρεψαν. Τα υποκείμενα αυτά μου χάλασαν το αύριο, μου χάλασαν το ενδιαφέρον να υπάρχω», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας της 19χρονης Μυρτώς που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι ενώ τόνισε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν σχέδιο για την κόρη του.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι κατηγορούμενοι «κολλούσαν» στην κόρη του και πως εκείνη «δεν ενέδιδε» και πως την προσέγγισαν με το πρόσχημα ότι ήθελαν να τους βοηθήσει να κλείσουν ένα δωμάτιο στην Κεφαλονιά για το Πάσχα.

Μάλιστα ο πατέρας της 19χρονης εξήγησε ότι η Μυρτώ δεν έχει καμία σχέση με ουσίες, ενώ ο ίδιος εκφράζοντας τη θλίψη του είπε ότι οι κατηγορούμενοι του «χάλασαν το ενδιαφέρον να υπάρχει».

Όπως είπε ο πατέρας της Μυρτώς, η κηδεία της άτυχης κοπέλας θα γίνει αύριο στις 15:00 το μεσημέρι στο Αργοστόλι.

Οι δηλώσεις του πατέρα της 19χρονης

«Με κατέστρεψαν. Τα υποκείμενα αυτά μου χάλασαν το αύριο, μου χάλασαν το ενδιαφέρον να υπάρχω. Αρρώστησα, δεν μπορώ… Δεν μπορώ. Υπάρχει κάτι χειρότερο που μπορεί να μου συμβεί; Να παραμιλάω όλη νύχτα με το παιδί μου, να κάθομαι στο μπαλκόνι και να μιλάω όλη νύχτα με το παιδί μου. Να τα βάζω με τον Θεό, να τα βάζω με την τύχη μου. Τι καταστροφή είναι αυτή η συντέλεια που έγινε για εμάς. Ένα θαύμα θεού ήταν. Έναν άγγελο, επίγειο άγγελο είχα.

Έπαιξαν σχέδιο, είχαν σχέδιο. Επειδή η κόρη μου ήταν ένας επίγειος άγγελος και επειδή αυτοί έκαναν ό,τι έκαναν και επειδή δεν ενέδωσε η κόρη μου και έφεραν κάποιον, μέσω Facebook τον γνώρισε, λέει πώς είναι από την Αθήνα και θα έρθει στην Κεφαλονιά να κάνει Πάσχα και να του βρουν ένα δωμάτιο και να πάει να του κλείσει δωμάτιο. Μετά της έπαιξε θέατρο, μου βρήκες δωμάτιο; Σου βρήκα. Ένας που είναι ουδέτερος. Δεν ξέρουμε τι είναι και μετά (είπε) δεν έχω λεφτά, θα σου δώσω τα λεφτά μετρητά, κλείσε μου το δωμάτιο, γιατί δεν έχω κάρτα στο τηλέφωνο. Και έκλεισε το παιδί μου στο δωμάτιο να τον βοηθήσει. Ήταν κολλητός με τους άλλους δύο και επειδή της “κολλούσαν” της κόρης μου και η κόρη μου δεν ενέδιδε, βρήκαν αυτόν τον τρόπο.

Το παιδί μου άβγαλτο, το παιδί μου δεν είχε καμία σχέση. Η φίλη της, της είπε το παιδί αυτό δεν έπινε μισό ποτήρι μπίρα. Δεν έπινε τίποτα. Ποιες ουσίες;»