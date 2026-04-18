Εύβοια: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε σπίτι με την απειλή μαχαιριού

Φωτογραφία: Intime
Σκηνές τρόμου σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 18 Απριλίου στη Μεσοχώρια Ευβοίας, όταν δύο άγνωστοι εισέβαλαν σε κατοικία, προκαλώντας πανικό στους ενοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα, οι δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και φορώντας κουκούλες, εισέβαλαν σε σπίτι της περιοχής. Κρατώντας μαχαίρι, ακινητοποίησαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τους ενοίκους, τους οποίους απείλησαν, μετατρέποντας τη νύχτα τους σε εφιάλτη.

Οι ληστές αφαίρεσαν χρυσαφικά και χρηματικό ποσό και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό τους, λαμβάνοντας καταθέσεις και εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της νότιας Εύβοιας, με τους κατοίκους να εκφράζουν έντονη ανησυχία και να ζητούν ενίσχυση της αστυνόμευσης στην περιοχή.

πηγή: evima

Εύβοια

