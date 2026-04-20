Κεφαλονιά: “Πρέπει να σταματήσει η λάσπη στο πρόσωπο του παιδιού μου”, ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Μυρτώς

Οργή και βαθιά θλίψη εκφράζει ο πατέρας της 19χρονος Μυρτώς από την Κεφαλονιά, ζητώντας να σταματήσει, όπως λέει, η στοχοποίηση της κόρης του μετά τον θάνατό της.

«Πρέπει να σταματήσει η λάσπη που πέφτει στο πρόσωπο του παιδιού μου, για ένα παιδάκι που το δολοφονήσανε, 18 ετών και πρέπει να απολογούμαι εγώ και όχι αυτοί; Ποια δικαιοσύνη υπάρχει; Δεν το έστειλα στην Αθήνα γιατί φοβόμουνα την εγκληματικότητα. Πού να φανταστώ ότι 150 μέτρα από το σπίτι μου υπήρχε μια τόσο οργανωμένη ενέργεια, μελετημένη μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Είμαι 82 χρονών, ναυτικός, έχω γυρίσει τον κόσμο, τέτοιο πράγμα δεν το συνάντησα», σημειώνει.

Με έντονη συναισθηματική φόρτιση, ζητά συγγνώμη από το παιδί του, δηλώνοντας πως δεν μπορούσε να φανταστεί μια τέτοια εξέλιξη τόσο κοντά στο σπίτι τους. «Ζητάω συγγνώμη από το παιδί μου. Ενώ το καθοδηγούσα, δεν μπορούσα να καταλάβω ότι 150 μέτρα μακριά από το σπίτι μου θα βρισκόταν να σπαρταράει, όπως ομολογούν και οι ίδιοι», υποστηρίζει.

Όπως αναφέρει, οι δράστες μετέφεραν το παιδί και το εγκατέλειψαν σε σημείο που δεν ήταν ορατό. «Το κατέβασαν σαν να κατεβάζουν σκουπίδια και το πέταξαν, όχι στον δρόμο για να το βρω και να ζήσει, αλλά πίσω από μια παιδική χαρά, για να μη φαίνεται. Και μου λένε ότι έκαναν προσπάθεια να βοηθήσουν; Έφυγε αβοήθητο το παιδί μου», καταλήγει.