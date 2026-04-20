Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου: Πρόγραμμα επιμόρφωσης 200 εκπαιδευτικών για διαχείριση σεισμού σε σχολεία

Καινοτόμα εκπαιδευτική ειδική VR δράση – Άσκηση Διαχείρισης Κατάστασης Σεισμού σε Σχολικό Εικονικό Περιβάλλον, διοργανώνει ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου.

Αφορά Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 200 Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εργάζονται σε σχολεία του δήμου, σε θέματα Πολιτικής Προστασίας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Η εκπαιδευτική δράση της ειδικής κατάρτισης θα λάβει χώρα από 20 Απριλίου έως 4 Μαΐου, στο Πολυλειτουργικό Κέντρο – Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (συμβολή των οδών Παρατσίκογλου & Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου, Ελευθέριο – Κορδελιό).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που διοργανώνεται από τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δράσεων & ασκήσεων πολιτικής προστασίας. Οι ενημερωτικές δράσεις γίνονται με τη χρήση ειδικού λογισμικού προγράμματος και τη μέθοδο της προσομοίωσης γεγονότων έκτακτης ανάγκης, σε περιβάλλον VR εικονικής πραγματικότητας.

Η ειδική VR κατάρτιση του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας XVR Simulation for Safety & Security από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της εταιρείας IVRSC – XVR HELLAS TEAM, εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Ολλανδικής Εταιρείας XVR Simulation B.V. Είναι σύμφωνη με όσα καθορίζονται στο Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα 2025-2026, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π).