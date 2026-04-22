Λάκης Γαβαλάς για Άννα Βίσση: Μου έγραψε σε μήνυμα ότι την εκμεταλλεύομαι για να γίνω διάσημος

Μήνυμα από την Άννα Βίσση δέχτηκε ο Λάκης Γαβαλάς, κατά το οποίο η τραγουδίστρια κατηγορούσε τον σχεδιαστή μόδας πως την εκμεταλλευόταν για να γίνει διάσημος, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος.

Ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε στην κόντρα που είχε δημιουργηθεί με την τραγουδίστρια μετά από ένα σχόλιο που είχε κάνει για το ρούχο που είχε επιλέξει στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο τον Σεπτέμβριο του 2025: «Δεν αμφισβήτησα ούτε το ταλέντο της ούτε την ποιότητα και το star quality της, αλλά αλλιώς ντύνεσαι όταν τραγουδάς το Πάρτε τα όλα και αλλιώς όταν τραγουδάς με τη Συμφωνική Αθηνών στο Καλλιμάρμαρο. Πρέπει να ντυθείς σωστά για την περίπτωση, ακόμη και αν είναι Dolce & Gabbana που είναι στους top 10 σχεδιαστές παγκοσμίως. Είμαι αυθόρμητος και δεν είμαι εγκρατής στο να κάνω έναν σχολιασμό σε αυτό που κατέχω πολύ καλά», είπε στο περιοδικό ΟΚ!.

Όταν στη συνέχεια ο Λάκης Γαβαλάς ρωτήθηκε πώς είναι η σχέση τους και εάν θα πήγαινε να τη δει ξανά από κοντά σε live της, απάντησε: «Πάντα πηγαίνω να τη δω. Απλώς με τα τελευταία με έκανε να μην θέλω. Πρέπει να υποστώ τον κλοιό της, αυτός ο κλοιός πολλαπλασιάζει το θέμα της κριτικής μου. Αν κάποιον τον απωθεί η δική μου παρουσία, δεν πειράζει. Με έχουν δεχτεί οι πάντες σε όλη τη γη, από τη Fifth Avenue μέχρι όλα τα μεγάλα σαλόνια, οπότε δεν θέλω να παρενοχλώ έναν καλλιτέχνη. Δεν θέλω η παρουσία μου να δημιουργεί εκνευρισμό πριν εκείνος βγει στη σκηνή. Επειδή δεδηλωμένα σε μήνυμα στο κινητό μου, μαζί με άλλα, μου έγραψε ότι εγώ την εκμεταλλεύομαι για να γίνω διάσημος, για αυτό θα αποφύγω να εκμεταλλεύομαι τον οποιοδήποτε, την οποιαδήποτε στιγμή».

Κλείνοντας, ο σχεδιαστής σχολίασε τις αλλαγές που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα η Άννα Βίσση στην καριέρα της, ολοκληρώνοντας τη συνεργασία της με το Hotel Ερμού μετά από δέκα χρόνια και κάνοντας unfollow κάποιους από τους παλιούς της συνεργάτες: «Φυσικά και η Άννα είναι στην καλύτερη της φάση. Αλλά όλες αυτές οι αλλαγές “θα αλλάξω δισκογραφική, πίστα, στυλίστα, φίλους” που είναι δικαίωμα της, δεν παύουν να είναι και προκλητικές. Αυτή η μαζική αλλαγή δείχνει να είναι καθοδηγούμενη. Η Άννα είναι μια και μοναδική και αυτό δεν αλλάζει. Είναι σταρ και ο κόσμος έχει περιέργεια για το τι συμβαίνει γύρω από εκείνη. Απλώς με όλες αυτές τις αλλαγές είναι σαν να χάνει την ταυτότητα που έχει δημιουργήσει», δήλωσε.

«Έβαλε ένα λάθος ρούχο»

Ο Λάκης Γαβαλάς σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 είχε πει πως το ρούχο της Άννας Βίσση, σχεδιασμένο από τους Dolce & Gabbana, δεν ήταν το σωστό για τη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο.

Όπως είπε: «Η Άννα Βίσση, στη συναυλία που έκανε, έβαλε ένα λάθος ρούχο. Το έχω πει και στην ίδια και για αυτό το λέω και τώρα. Ένας κορσές όταν κινείσαι ανεβοκατεβαίνει, όσο στενός και να είναι, άρα αυτό δεν βοηθάει στην κίνηση. Εγώ θα είχα φτιάξει ένα ρούχο διαφορετικό».

Ο σχεδιαστής πρόσθεσε για το δεύτερο ρούχο, με το οποίο εμφανίστηκε η Άννα Βίσση στο Παναθηναϊκό Στάδιο: «Βγαίνει με το δεύτερο ρούχο και εκεί που νομίζω ότι είναι ένα μακρύ φόρεμα από παγιέτα, κάνει ένα “κρακ” και αφαίρεσε το μισό ρούχο. Είχε βάλει και μια μπότα πάνω από το γόνατο, την οποία τραβούσε συνέχεια γιατί έπρεπε να πηγαίνει πάνω κάτω στο γήπεδο».

Σε δηλώσεις που είχε κάνει στη συνέχεια στο «Happy Day» είχε πει πως λόγω των σχολίων του η Άννα Βίσση δεν τον ήθελε πια για φίλο: «Η Άννα Βίσση παρεξηγήθηκε πολύ με αυτό που είπα και μου έκοψε και τη φιλία. Μου έστειλε μήνυμα ότι δεν με θέλει πια για φίλο. Στενοχωρήθηκα εκείνη τη στιγμή, τώρα δεν με πειράζει. Αν κάποιος αισθάνεται ότι για ένα ρούχο πρέπει να χαλάσει μια φιλία, ας το κάνει. Είπα ότι έβαλε το καουμπόικο καπέλο και εκείνη την ώρα έπρεπε να βγω και να πιω μια μπύρα. Εννοούσα ότι αυτό το στιγμιότυπο θα μπορούσα να το είχα αποφύγει, αλλά όχι για να αποφύγω την Άννα», ανέφερε.