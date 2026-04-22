Διαψεύδει το υπουργείο Ναυτιλίας τα περί κατάσχεσης του πλοίου “Epaminondas” από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Ναυτιλίας, το ελληνικών συμφερόντων πλοίο «Epaminondas» δεν έχει καταληφθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης βρίσκονται πίσω από τις επιθέσεις σε τρία πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ένα από τα πλοία που επλήγησαν ήταν το «Euphoria» το οποίο φέρει σημαία Παναμά και ανήκει σε εταιρεία με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το οποίο φέρεται να προσάραξε στα ανοικτά των ιρανικών ακτών μετά την επίθεση.

Παράλληλα, ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι δύο άλλα πλοία, το «MSC Francesca» που φέρει σημαία Παναμά και το ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas», κατασχέθηκαν και οδηγήθηκαν προς το Ιράν, επικαλούμενα δήλωση του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, κάτι το οποίο υπουργείο Ναυτιλίας διαψεύδει.

Σύμφωνα με την εταιρεία ασφάλειας Diaplous ο πλοίαρχος του «Epaminondas» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι λέμβος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω ασυρμάτου και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Το πλοίο το οποίο ανήκει στην ελληνικών συμφερόντων εταιρεία Technomar του Γιώργου Γιουρούκου, έχει 21 μέλη πληρώματος και πρόκειται για Ουκρανούς και Φιλιππινέζους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από την επίθεση προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου παρά τις αρχικές αναφορές για σοβαρότερο πλήγμα, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Τον τελικό του 1987 τον είδα με τον Βαγγέλη Ρωχάμη

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 11 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 22 Απριλίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 1 ώρα πριν

Πενθήμερος κύκλος εκδηλώσεων από σήμερα στη Νεάπολη προς τιμήν του Αγ. Γεωργίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Δ. Τεμπονέρας για την εκδήλωση Τσίπρα: Βρισκόμαστε στους πρόποδες μιας νέας πολιτικής πρότασης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Νέα Ιωνία: Νεαρός που οπλοφορούσε απείλησε υπαλλήλους καθαριότητας

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Τραμπ για την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν: Συνεχίζουμε να κρατάμε κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, τα πλοία τους βρίσκονται στον βυθό