Η Κλαυδία θα δώσει το 12άρι στη φετινή Eurovision

Η Κλαυδία είναι εκείνη που θα δώσει το δωδεκάρι στον μεγάλο τελικό της Eurovision τον Μάιο στη Βιέννη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, την Τρίτη 21 Απριλίου, σχετικά με τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού με τον Ακύλα και το Ferto, ανακοινώθηκε ότι η τραγουδίστρια που είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα πέρυσι θα κάνει γνωστό στο κοινό σε ποια χώρα θα δοθούν οι δώδεκα βαθμοί της ελληνικής κριτικής επιτροπής.

Η Κλαυδία είχε χαρίσει την έκτη θέση στην Ελλάδα, ερμηνεύοντας την «Αστερομάτα» στην 69η διοργάνωση.