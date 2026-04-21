Η Κλαυδία θα δώσει το 12άρι στη φετινή Eurovision

THESTIVAL TEAM

Η Κλαυδία είναι εκείνη που θα δώσει το δωδεκάρι στον μεγάλο τελικό της Eurovision τον Μάιο στη Βιέννη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, την Τρίτη 21 Απριλίου, σχετικά με τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού με τον Ακύλα και το Ferto, ανακοινώθηκε ότι η τραγουδίστρια που είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα πέρυσι θα κάνει γνωστό στο κοινό σε ποια χώρα θα δοθούν οι δώδεκα βαθμοί της ελληνικής κριτικής επιτροπής.

Η Κλαυδία είχε χαρίσει την έκτη θέση στην Ελλάδα, ερμηνεύοντας την «Αστερομάτα» στην 69η διοργάνωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Ανδρομάχη: Όταν έφευγα από τις ζωές κάποιων, έβλεπα να καταστρέφονται μετά, όχι επειδή το ευχήθηκα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 55 λεπτά πριν

Μικρός φίλος του ΟΦΗ έβαλε τα κλάματα όταν έμαθε ότι θα πάει στον τελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ – Δείτε το συγκινητικό βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τα αστικά λεωφορεία αλλάζουν εικόνα και οι πολίτες καλούνται να κάνουν τις προτάσεις τους – Βραβεία 10.000 ευρώ για τους νικητές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης – Υποχώρησαν οι πυκνοί καπνοί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Χατζηδάκης: Ενότητα, σοβαρότητα και σταθερό τιμόνι χρειάζεται η Ελλάδα του 2030

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Χαϊδάρι: Ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στην 13χρονη που έπεσε από τον 1ο όροφο σχολείου