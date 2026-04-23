“Αγιωργίτικα 2026”: Συνεχίζονται σήμερα οι εκδηλώσεις στη Νεάπολη προς τιμήν του Αγ. Γεωργίου

Συνεχίζονται και σήμερα οι πενθήμερες εορταστικές εκδηλώσεις, με τις οποίες ο δήμος Νεάπολης-Συκεών τιμά και φέτος τον πολιούχο της Δ.Ε. Νεάπολης Άγιο Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο.

Οι εκδηλώσεις, οι οποίες διοργανώνονται από την Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών, σε συνεργασία με τον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου, πραγματοποιούνται από χθες Τετάρτη 22Απριλίου ως και την Κυριακή 26 Απριλίου 2026. Για πέντε ημέρες, και με οδηγό το θρησκευτικό στοιχείο που είναι και το κυρίαρχο αυτές τις μέρες, το κέντρο της Νεάπολης θα μετατραπεί σε έναν υπαίθριο τόπο μουσικών αφιερωμάτων-συναυλιών και παρουσίασης παραδοσιακών χορών.

Εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, η προγραμματισμένη Λιτανεία και περιφορά της Εικόνας του Αγίου Γεωργίου που επρόκειτο να γίνει χθες αναβλήθηκε, και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου στις 6 μ.μ., ενώ ο Αρχιερατικός Εσπερινός για την εορτή του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου θα τελεστεί κανονικά σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου 20026, στις 7 μ.μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου.

Το πρόγραμμα

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, όπως διαμορφώθηκε μετά τις σημερινές αλλαγές, έχει ως εξής:

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026

19:00 Αρχιερατικός εσπερινός εορτής Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026

07:00 Ι.Μ.Ν. Αγίου Γεωργίου Νεάπολης

Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

18:00 Ι.Μ.Ν. Αγίου Γεωργίου Νεάπολης

Παράκληση Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου

20:30 «Χορωδιακή Συνάντηση»

-Προαύλιο Ι.Μ.Ν. Αγίου Γεωργίου Νεάπολης

-Συμμετέχουν οι χορωδίες:

Σύλλογος Γυναικών Νεάπολης Συκεών «Εστία»

ΚΑΠΗ Νεάπολης

Ποντιακή Εστία Νεάπολης

Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμων Αμπελοκήπων

Ιερός Ναός Αγίου Εφραίμ και Αγίων Αποστόλων Πεύκων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026

07:30 Ι.Μ.Ν. Αγίου Γεωργίου Νεάπολης

Θεία Λειτουργία

18:00 Ι.Μ.Ν. Αγίου Γεωργίου Νεάπολης

Λιτανεία και περιφορά της Εικόνας του Αγίου Γεωργίου με τη συνοδεία χορευτικών, αθλητικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και άλλων φορέων, αλλά και της Φιλαρμονικής του Δημοτικού Ωδείου Νεάπολης-Συκεών.

19:30 Συναυλία αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη

-Προαύλιο του Ι.Μ.Ν. Αγίου Γεωργίου Νεάπολης

-Συμμετέχουν:ΕυδοξίαΚουτσαυτάκη, ΣωκράτηςΠαπαϊωάννου,

ΓιώργοςΦανάρας

-Μαζί τους συμμετέχει η χορωδία «Εύηχος» της Μουσικής Σχολής της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως και ο Σύλλογος Κρητών«Βρακοφόροι Μακεδονίας»

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026

07:30 Ι.Μ.Ν. Αγίου Γεωργίου Νεάπολης

Θεία Λειτουργία

18:00 Εσπερινός

19:30 Συναυλία «Όλα είναι ένα ψέμα»

-Προαύλιο του Ι.Μ.Ν. Αγίου Γεωργίου Νεάπολης

-Αφιέρωμα στην Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου με τη λαϊκή ορχήστρατου Ηλία Βελλή-Τραγουδούν: Βαγγέλης Αντωνίου,Μαίρη Δούτση

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026

07:30 Ι.Μ.Ν. Αγίου Γεωργίου Νεάπολης

Θεία Λειτουργία

10:30 «Ταξίδι στο Χορό»

-Προαύλιο του Ι.Μ.Ν. Αγίου Γεωργίου Νεάπολης

-Συμμετέχουν τα χορευτικά: