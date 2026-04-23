Κεφαλογιάννης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η άρση της ασυλίας μας ήταν μονόδρομος για να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση

«Ήταν μονόδρομος και πολιτική ευθύνη για τον καθένα από εμάς προκειμένου να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση», είπε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης αναφορικά με την άρση της ασυλίας του στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Η διαδικασία χθες πήγε με βάση αυτό που ζητήσαμε και οι 13 και ο μοναδικός λόγος που έγινε αυτό είναι για να διακριβωθούν στο πεδίο της δικαιοσύνης», πρόσθεσε ο βουλευτής της ΝΔ.

Αναφορικά με την δική του υπόθεση είπε στον ΣΚΑΪ ότι «στη δικογραφία δεν υπάρχει κανένας διάλογος δικός μου, καμία συνομιλία, καμία αναφορά στο πρόσωπό μου. Υπάρχουν δύο διάλογοι ενός τέως συνεργάτη μου με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ που και αυτοί οι δύο διάλογοι, δεν οδηγούν σε καμία άδικη πράξη, ο οργανισμός δεν έχει καμία ζημία από αυτές τις διαδικασίες».

«Το διαβιβαστικό σε έναν από τους διαλόγους λέει επί λέξει ότι νομικά και συστημικά αυτός ο διάλογος δεν μπορούσε να παράξει έννομα αποτελέσματα. Όλα αυτά βεβαίως θα τα δει η δικαιοσύνη», πρόσθεσε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Σε ερώτηση για το αν έφυγε άδικα από την θέση του απάντησε: «Από την στιγμή που υπάρχει αναφορά του ονόματός μου σε μία δικογραφία η οποία διαβιβάστηκε στην ελληνική Βουλή, νομίζω ήταν ορθό το να παραιτηθώ από τη θέση του υπουργού όπως επίσης και την πρώτη μέρα ζήτησα την άρση της ασυλίας μου, αυτή είναι μία θέση διαχρονική που έχω ως πολιτικός τα τελευταία 14 χρόνια και δεν μπορούσα να μην την ακολουθήσω».

«Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποια μεθόδευση σε αυτή την υπόθεση, παρόλα αυτά υπάρχει ένας πολύ μεγάλος όγκος πληροφοριών, είναι λογικό να έχουν γίνει πολλές προχειρότητες στην επεξεργασία όλων αυτών των στοιχείων, μπορεί να έχουν γίνει κάποιες αβλεψίες», είπε και ανέφερε ένα παράδειγμα σχετικά με την δική του υπόθεση. Ειδικότερα είπε ότι «στον έναν από τους διαλόγους του τέως συνεργάτη μου, γίνεται ο διάλογος 2/10/2021 και μετά από 50 ημέρες ο οργανισμός στέλνει πολύ ορθά τα αχρεώστητα στους παραγωγούς. Στο διαβιβαστικό της εισαγγελίας είναι ανάποδα η χρονική σειρά».