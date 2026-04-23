Εργασίες καθαρισμού και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών – Σε ποια σημεία

Τις εργασίες καθαρισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών συνεχίζει και σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση στα ερείσματα και τις επενδεδυμένες τάφρους επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών, από τη Χ.Θ. 61+800 (Α/Κ Μουδανιών- Σιθωνίας) έως τη Χ.Θ. 30+500 (Α/Κ Λακκώματος), με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, από κινητά συνεργεία στο δεξιό ρεύμα κυκλοφορίας της οδού, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας τμηματικά.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών τμημάτων για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι σχετικά μικρός και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Ζαχαριάδης για αφίσα ΠΑΣΠ στο Πολυτεχνείο: Θα μπορούσε να είναι της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ, δεν γίνεται αλλαγή με αντικομμουνισμό

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Νατάσα Εξηνταβελώνη: Δεν με νοιάζει να οδηγηθώ προς πιο αυστηρά συστήματα, σε μια πυρηνική οικογένεια για παράδειγμα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

ΚΚΕ για κυβερνητικά μέτρα: Δεν αγγίζουν στο ελάχιστο το καυτό πρόβλημα της ακρίβειας και την καθήλωση του λαϊκού εισοδήματος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Φρίκη στη Χαλκίδα: Κόρη βασάνισε μαζί με τον σύντροφό της την 70χρονη μητέρα της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Σοκ στην Κρήτη: Δολοφονημένη με τραύμα από καραμπίνα μέσα στο αυτοκίνητό της βρέθηκε η 43χρονη Ελευθερία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 16 ώρες πριν

Πώς η κυβέρνηση μοιράζει το υπερπλεόνασμα των 500 εκατ. ευρώ – Η εξειδίκευση των οχτώ νέων μέτρων για παιδιά, δανειολήπτες και επιχειρήσεις