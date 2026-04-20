Χαλκιδική: Τι λέει ο άνθρωπος που φρόντιζε τα 21 σκυλιά που θανατώθηκαν μαζικά – “Mόνο τέσσερα κατάφερα να σώσω”

Στον Βάβδο Χαλκιδικής ένα περιστατικό προκάλεσε αποτροπιασμό, με τη μαζική θανάτωση σκύλων στην περιοχή. Θανατώθηκαν 21 σκύλοι με τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου. Τα ζώα, 14 ενήλικα και 7 ανήλικα, φρόντιζε κτηνοτρόφος της περιοχής.

Ο Παναγιώτης Ραφαήλ, που φρόντιζε τα σκυλιά μίλησε, όντας ακόμη σε σοκ, στην εκπομπή «Μέρα με Χρώμα» της ΕΡΤ3, λέγοντας ότι προσπάθησε να σώσει κάποια, αλλά μόνο τέσσερα έμειναν ζωντανά.

«Το βράδυ του Σαββάτου βρέθηκαν μερικά νεκρά. Μερικά άλλα ήταν ζωντανά. Αγνοούνται δύο. Προσπάθησα με αλατόνερο και τα σώσω, γιατί με το αλατόνερο προκαλεί εμετό, για να βγάλουν το δηλητήριο.

Τα πιο πολλά δεν τα κατάφεραν, μόνο περίπου τέσσερα κατάφερα να σώσω. Τοποθετήθηκε πατάτα μαζί με μακαρόνια απ’ ότι παρατήρησα και με σκυλοτροφή του ενός κιλού, όπου μέσα είχε ένα φυτοφάρμακο, γιατί ήταν τεράστια η ποσότητα.

Το θέμα είναι ότι υπάρχουν διάσπαρτες φόλες εδώ στην περιοχή», όπως ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ήδη η αστυνομία έχει πάρει δείγματα από τους σκύλους, και θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή στο κτηνιατρείο που είναι συμβεβλημένο με τον Δήμο στις Καλύβες. Παράλληλα στην περιοχή θα βρεθεί κλιμάκιο από τον Δήμο με πενταμελή επιτροπή για τη διαχείριση των αδέσποτων για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Η αστυνομία ψάχνει επίσης για βιντεοληπτικό υλικό.