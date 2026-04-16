Ιεροκλής Μιχαηλίδης: Συμφιλιώθηκα πολύ νωρίς με την ιδέα ότι θα κάνω πολύ λιγότερα από αυτά που θα ήθελα

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, αυτή την εβδομάδα, μιλώντας στην εφημερίδα Απογευματινή και τον δημοσιογράφο Γιώργο Βαϊλάκη.

Μάλιστα, ανάμεσα σε άλλα, ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο που έχει παίξει ενδεχομένως η τύχη στην προσωπική και στην καλλιτεχνική του διαδρομή καθώς και για τα ανεκπλήρωτα όνειρα.

Η τύχη παίζει ρόλο στις ζωές μας;

Είναι καθοριστικός παράγοντας, αλλά όχι ο μόνος. Η τύχη δεν μπορεί από μόνη της να δημιουργήσει κάτι. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια και αφοσίωση. Νομίζω ότι λίγο ή πολύ η τύχη έρχεται σε όλους. Το ζήτημα είναι πόσο έτοιμος είσαι να ανταποκριθείς όταν έρθει η ευκαιρία. Αυτό χρειάζεται προετοιμασία και πολύ μεγάλη υπομονή.

Έχετε κάποιο απωθημένο; Μια συνεργασία που δεν έγινε, κάποιο ανεκπλήρωτο όνειρο;

Ανεκπλήρωτα όνειρα υπάρχουν πάρα πολλά. Αλλά δεν θα τα έλεγα απωθημένα, γιατί συμφιλιώθηκα πολύ νωρίς με την ιδέα ότι θα κάνω πολύ λιγότερα από αυτά που θα ήθελα. Από την άλλη, μου συνέβησαν περισσότερα πράγματα από όσα καν φανταζόμουν. Πολύ περισσότερα από αυτά που φιλοδοξούσα. Η φιλοδοξία και η ματαιοδοξία μου καλύφθηκαν εγκαίρως.

Αν δεν συμφιλιωθείς μ’ αυτό, νομίζω ότι θα είσαι μια ζωή ανικανοποίητος. Από την άλλη, όμως, αν το πας στο άλλο άκρο και πεις “όλα είναι μάταια”, υπάρχει ο κίνδυνος να χαλαρώσεις, να πάψεις να αγωνίζεσαι. Νομίζω ότι κάπου εκεί βρίσκεται η ισορροπία. Ελέγχοντας τη ματαιοδοξία μου έγινα και πιο εσωστρεφής, ίσως λίγο πιο συγκρατημένος. Αλλά χρειάζεται ένα μέτρο: να ξέρεις πως έκανες ό,τι μπορούσες, όσο μπορούσες.