Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 16η Απριλίου

THESTIVAL TEAM

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 16 Απριλίου:

1821: Ο πλοίαρχος Νικόλαος Παπαδόπουλος Σκλάβος από την Κεφαλλονιά περισυλλέγει στη θαλάσσια περιοχή της Κωνσταντινούπολης το σώμα του οικουμενικού πατριάρχη Γρηγορίου Ε’, που απαγχονίστηκε με διαταγή του Σουλτάνου στις 10 Απριλίου 1821, ως αντίποινα για τον ξεσηκωμό των Ελλήνων.

1895: Εκλογές διεξάγονται στην Ελλάδα, με νικητή τον λαϊκιστή Θεόδωρο Δηλιγιάννη. Ο εκσυγχρονιστής Χαρίλαος Τρικούπης ηττάται κατά κράτος (δεν εκλέγεται ούτε βουλευτής) και αποχωρεί από την πολιτική.

1896: Ανακαλύπεται στους Δελφούς το περίφημο άγαλμα του Ηνιόχου.

1902: Δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται από τις κροτίδες του Πάσχα στην Ελλάδα.

1924: Η Ελλάδα, συμμετέχοντας στον εορτασμό της εκατονταετηρίδας από το θάνατο του λόρδου Βύρωνα, αποφασίζει να δώσει στον προσφυγικό οικισμό που βρίσκεται κοντά στο Παγκράτι την ονομασία «Βύρωνας».

2015: Στη λίστα του TIME, με τις 100 προσωπικότητες που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στον πλανήτη για το 2015, συμπεριλαμβάνεται ο έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Γεννήσεις

1888: Μιχάλης Δώριζας, έλληνας αθλητής των ρίψεων, δεύτερος ολυμπιονίκης το 1908 στον ακοντισμό. (Θαν. 21/10/1957)

1889: Τσάρλι Τσάπλιν, άγγλος ηθοποιός. (Σαρλό) (Θαν. 25/12/1977)

1940: Φώτης Καφάτος, έλληνας βιολόγος με διεθνή φήμη.Θεωρείται ο πατέρας της μοριακής βιολογίας στον ελληνικό χώρο. (Θαν. 18/11/2017)

Θάνατοι

1828: Φρανθίσκο Χοσέ ντε Γκόγια Υ Λουθιέντες, γνωστότερος ως Γκόγια, ισπανός ζωγράφος. (Γεν. 30/3/1746)

1996: Σταύρος Νιάρχος, έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. (Γεν. 3/7/1909)

2008: Έντουαρντ Λόρεντζ, αμερικανός μετεωρολόγος, που ανέπτυξε τη «θεωρία του χάους» και εισήγαγε τον όρο «το σύνδρομο της πεταλούδας». (Γεν. 23/5/1917)

Γιορτάζουν

Αγάπιος, Αγάπη, Βασίλισσα, Γαληνός, Γαλήνη, Ειρήνη, Καλλίς, Καλλίδα, Λεωνίδας, Λεωνιδία, Νίκη, Χαρίσσα, Χιονάτη, Χιονία.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Φωνής

