Τουλάχιστον 14 νεκροί από πτώση λεωφορείου σε χαράδρα στον Ισημερινό

Τουλάχιστον δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 29 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα στον νότιο Ισημερινό χθες Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε εθνικό κέντρο άμεσης βοήθειας.

Το δυστύχημα έγινε κοντά στη Μογιετούρο, στην επαρχία Ασουάι των Άνδεων.

Σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας ECU911, το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο κι έπεσε σε χαράδρα προτού πάρει φωτιά.

«Μέχρι στιγμής, ο αριθμός των ανθρώπων που απεβίωσαν (στο δυστύχημα) στον δρόμο Κουένκα-Μογιετούρο ανέρχεται σε 14 και αυτός των τραυματιών σε 29», ανέφερε το ECU911 μέσω X.

Μέλη του «προσωπικού υπηρεσιών διάσωσης» διεξάγουν «συντονισμένη» επιχείρηση επιτόπου «σε αναζήτηση άλλων ανθρώπων» που μπορεί να έχασαν τη ζωή τους, πρόσθεσε η ίδια πηγή, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πόσοι ήταν οι επιβαίνοντες στο όχημα.

Τα τροχαία δυστυχήματα συγκαταλέγονται στις κυριότερες αίτιες θνησιμότητας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Την περασμένη χρονιά, τροχαία στοίχισαν τη ζωή σε κάπου 2.000 πολίτες του Ισημερινού· ο χειρότερος απολογισμός ετήσιος απολογισμός είχε καταγραφτεί το 2023, όταν, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς, έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους του Ισημερινού 2.373 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

