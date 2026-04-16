Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Είδα τον Κώστα Τσουρό τη Μεγάλη Παρασκευή στη Νάξο και χαιρετηθήκαμε

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα και σχολίασε τα τηλεοπτικά σενάρια που βρίσκονται στο προσκήνιο. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής «Κοινωνία Άνω Κάτω» αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι συναντήθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή με τον Κώστα Τσουρό στη Νάξο.

Για τη φημολογούμενη μεταγραφή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στον ΣΚΑΪ, σημείωσε: «Είναι απολύτως εύλογο, η εκπομπή αυτή, η οποία σε ένα σοβιετικό πλαίσιο κατάφερε να κάνει μια καλή επίδοση με όρους αγοράς, να πηγαίνει πλέον προς την ελεύθερη τηλεόραση. Εγώ ειλικρινώς τους εύχομαι, από την καρδιά μου, καλή επιτυχία.

Βέβαια, θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι συνθήκες στον ΣΚΑΪ εν σχέσει με τις συνθήκες στην ΕΡΤ είναι δύο διαφορετικά σύμπαντα. Παρά ταύτα είμαι βέβαιος ότι έχουν υπολογίσει όλες τις παραμέτρους της συνάρτησης, και ότι κάνουν αυτό το οποίο κάνουν πολύ συνειδητά».

Σχετικά με τα σενάρια που θέλουν τη Μαρία Αναστασοπούλου σε νέο τηλεοπτικό δίδυμο με τον Κώστα Τσουρό εμφανίστηκε επιφυλακτικός αλλά θετικός ως προς το ενδεχόμενο. «Δεν μου κάνει εντύπωση ότι η Μαρία μπορεί να επιθυμεί να απεμπλακεί από το τηλεοπτικό δίδυμο με τον Άρη Πορτοσάλτε. Από κει και ύστερα ο Τσουρός είναι ένας ικανότατος επαγγελματίας, να σας πω κιόλας ότι τον είδα στην Νάξο, τη Μεγάλη Παρασκευή, χαιρετηθήκαμε, ευχηθήκαμε, και είμαι βέβαιος ότι έχει και κάθε κίνητρο ούτως ώστε η επόμενη χρονιά να του πάει καλύτερα και από τη φετινή», είπε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

Τέλος, για την πιθανή επιστροφή της Άννας Δρούζα στην τηλεόραση με νέο πρότζεκτ στο OPEN, μίλησε με θερμά λόγια. «Την Άννα Δρούζα την γνωρίζω μέσα από τον δάσκαλό μου στη δημοσιογραφία, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Θανάση Λάλα. Την αγαπώ, τη σέβομαι. Είμαι βέβαιος ότι μπορεί να κάνει κάτι πολύ αξιόλογο», κατέληξε.