Ανακαίνιση σπιτιού: Έρχεται νέο “Ανακαινίζω” με επιδότηση έως 95% – Τι θα περιλαμβάνει

Έρχεται νέο «Ανακαινίζω» με επιδότηση ακόμη και 95%, καθώς έπειτα από την ενδιάμεση αναθεώρηση των Προγραμμάτων 2021-2027 σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα προχωρά στην ανακατεύθυνση πόρων συνολικού ύψους 2,13 δισ. ευρώ προς νέες αναπτυξιακές και κοινωνικές προτεραιότητες. Όπως έγινε γνωστό, από το συνολικό ποσό τα 1,91 δισ. ευρώ κατευθύνονται σε νέες στρατηγικές δράσεις, ενώ 224 εκατ. ευρώ ενισχύουν υφιστάμενες κρίσιμες παρεμβάσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη στεγαστική πολιτική, καθώς προβλέπεται η διάθεση 500 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδοτήσεις που κυμαίνονται από 70% έως και 95% για παλαιά ακίνητα, ανεξάρτητα από το αν είναι κλειστά ή ήδη κατοικούμενα.

Η δράση απευθύνεται κυρίως σε νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους.

Αυξημένα ποσοστά επιδότησης προβλέπονται για άτομα με αναπηρία, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκά νοικοκυριά, νέους ηλικίας 25-35 ετών, καθώς και για κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Βασικός στόχος είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών και η αναβάθμιση των συνθηκών ιδιοκατοίκησης.

Το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω 2026» μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πλατφόρμα ανοίγει στις αρχές Ιουνίου. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση στην αγορά ακινήτων, καθώς στόχος είναι να δοθούν ισχυρά κίνητρα για ανακαίνιση κατοικιών και να επανέλθουν στην αγορά χιλιάδες κλειστά ή υποβαθμισμένα σπίτια.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα προγράμματα, το νέο «Ανακαινίζω» έρχεται πιο ενισχυμένο και πρακτικό, δίνοντας πραγματική οικονομική «ανάσα» στους ιδιοκτήτες.

Τι αλλάζει στο νέο «Ανακαινίζω»

Στο σκέλος της ανακαίνισης περιλαμβάνονται όλες οι βασικές εργασίες που απαιτούνται για να γίνει ένα σπίτι πλήρως λειτουργικό.

Συγκεκριμένα καλύπτονται:

Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες

Ενίσχυση τοιχοποιίας και αποκατάσταση ζημιών

Αντικατάσταση δαπέδων

Ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας

Βαψίματα και αισθητικές παρεμβάσεις

Παράλληλα, το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: