Εργασίες καθαρισμού στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών μέχρι και σήμερα – Σε ποια τμήματα

Εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της στοιχειώδους συντήρησης του εθνικού οδικού δικτύου και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες καθαρισμού των ερεισμάτων και των επενδεδυμένων τάφρων, οι οποίες θα εκτελεστούν σε όλο το μήκος της οδού, στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, από κινητά συνεργεία εκατέρωθεν του οδοστρώματος.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, έως και την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. και έως τη δύση του ηλίου.

Επισημαίνεται ότι θα γίνεται τμηματικός αποκλεισμός λωρίδας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις των αρμόδιων αστυνομικών αρχών, ενώ ο χρόνος αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρός, ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να επιδεικνύουν την απαιτούμενη προσοχή και να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση, συμβάλλοντας στην ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες καθαρισμού

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ο Έντι Ράμα γονάτισε ξανά μπροστά στη Μελόνι – Δείτε το βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Α. Σδούκου: Ο κ. Λαζαρίδης αναγνώρισε τον λάθος τρόπο που υπερασπίστηκε τον εαυτό του – Ας κριθεί από το έργο του ως υφυπουργός

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Πάτρα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Έκρυβαν χειροβομβίδα μέσα σε κοτέτσι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Γιγαντιαία ασπρόμαυρη φανέλα κοσμεί το γήπεδο της Τούμπας – Δείτε φωτο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Κωνσταντοπούλου σε Μητσοτάκη: “Ο κόσμος συζητάει για το πώς θα φύγετε”

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 19 δευτερόλεπτα πριν

Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα σήμερα για την παράσταση “Κάθε Τρίτη με τον Μόρι” με τον Γρηγόρη Βαλτινό στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών