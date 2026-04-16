Δήμος Καλαμαριάς: Ανησυχητικά τα στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση, είμαστε στις πιο επιβαρυμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης

Για ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλαμαριάς για την ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη. Όπως τονίζει η δημοτική αρχή -επικαλούμενη την ετήσια έκθεση της IqAir για την Ευρώπη-, τα πρόσφατα στοιχεία προκαλούν ανησυχία για τη Θεσσαλονίκη ενώ η Καλαμαριά συγκαταλέγεται στις πιο επιβαρυμένες περιοχές της πόλης, “επιβεβαιώνοντας ένα πρόβλημα που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί”.

Όπως τονίζει ο Δήμος Καλαμαριάς, “χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι πριν από έναν χρόνο ακριβώς η Καλαμαριά είχε κατακτήσει μια θλιβερή πρωτιά στις συγκεντρώσεις όζοντος στην αντίστοιχη μέτρηση, γεγονός που καταδεικνύει ότι όχι μόνο δεν υπάρχει βελτίωση, αλλά η πίεση στο αστικό περιβάλλον εντείνεται”.

Στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλαμαριάς επισημαίνει πως η μόνη ουσιαστική διέξοδος από αυτήν την κατάσταση, είναι “η υλοποίηση μεγάλων παρεμβάσεων πρασίνου, “που θα λειτουργήσουν ως «ανάσες» για την πόλη”. Ειδικότερα, ο Δήμος υποστηρίζει:

“Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν με σαφήνεια ότι η μόνη ουσιαστική διέξοδος για τη Θεσσαλονίκη και τους κατοίκους της, είναι η υλοποίηση μεγάλων παρεμβάσεων πρασίνου, που θα λειτουργήσουν ως «ανάσες» για την πόλη και θα συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, η προστασία από την υπερδόμησηκαι η σύγχρονη και πράσινη αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης και της Μαρίνας Αρετσούς αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ως κρίσιμος φυσικός χώρος που μπορεί να λειτουργήσει ως περιβαλλοντικό ανάχωμα και σημείο ισορροπίας για την ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αξιοποίησης του πρώην στρατοπέδου Κόδρα ως μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου. Η δημιουργία ενός εκτεταμένου πνεύμονα πρασίνου στην καρδιά της Καλαμαριάς δεν αποτελεί απλώς αναπτυξιακή επιλογή, αλλά αναγκαιότητα για τη δημόσια υγεία και το μέλλον της πόλης και ολόκληρης της Θεσσαλονίκης”.