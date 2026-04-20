Ρόδος: Ελεύθερος μέχρι τη δίκη στο Εφετείο ο 70χρονος γυναικολόγος που είχε καταδικαστεί για ασέλγεια και βιασμό 21 ασθενών

Ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο τον ερχόμενο Νοέμβριο, αφέθηκε σήμερα έπειτα από πρόταση του Εισαγγελέα της έδρας και στη συνέχεια την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου, ο 70χρονος γυναικολόγος ο οποίος είχε καταδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2025 σε κάθειρξη 73 ετών και 9 μηνών για ασέλγεια και βιασμό 21 γυναικών – ασθενών του κατά τη διαδικασία εξέτασής τους στο δημόσιο νοσοκομείο της Ρόδου.

Ο γυναικολόγος είχε καταδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2025 και από τότε μέχρι σήμερα, βρίσκονταν στις φυλακές.

Το δικαστήριο όρισε ως όρους την παρουσίασή του δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Πάντως, ο 70χρονος γιατρός αρνείται εξ αρχής πλήρως τα όσα του καταλογίζονται και, μάλιστα, κατά την απολογία του στην ανακρίτρια Ρόδου, στις 9 Ιουνίου 2021, είχε δηλώσει αθώος και είχε υποστηρίξει πως τα όσα αναφέρουν στις μηνύσεις που έχουν υποβάλει οι 21 γυναίκες εναντίον του είναι ψευδή.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης με τη μήνυση που υπέβαλε μία 55χρονη τον Αύγουστο του 2020, με την οποία και στράφηκε εναντίον του γυναικολόγου, ανοίγοντας με τον τρόπο αυτό τον δρόμο για άλλες 20 γυναίκες που στράφηκαν δικαστικά εναντίον του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ρόδος

