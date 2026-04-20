Μητσοτάκης στο 4ο Προσυνέδριο της ΝΔ: Κάποιοι θέλουν να μας γυρίσουν στο 1980, εμείς έχουμε σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, δείτε live

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο 4ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της τοπικής ηγεσίας στη διαμόρφωση του μέλλοντος των μικρών νησιών, τονίζοντας ότι «μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά για τις τύχες τους».

Ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον Δήμαρχο Χάλκης, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Φόδελε, έναν tour operator και μία Έφορο Αρχαιοτήτων υπογράμμισε ότι η νησιωτικότητα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά ή μόνο ως καλοκαιρινό ζήτημα, αλλά ολιστικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. «Αν θέλουμε να τη μετατρέψουμε σε ευκαιρία, οφείλουμε να δούμε τις ανάγκες των πολιτών όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και τον χειμώνα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις αναπτυξιακές προοπτικές, επισήμανε ότι υπάρχουν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε τα νησιά που σήμερα θεωρούνται «άγονες γραμμές» να μετατραπούν σε «γόνιμους τόπους», με βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα και βελτιωμένες υποδομές.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, η οποία –όπως είπε– προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για την υπέρβαση γεωγραφικών περιορισμών. Στο ίδιο πλαίσιο, ευχαρίστησε τον Χατζηιωάννου για την πρωτοβουλία ενίσχυσης των γιατρών, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ιδιωτικής συμβολής στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον τουρισμό και στον στρατηγικό στόχο για την επέκτασή του σε ολόκληρη τη διάρκεια του έτους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «εντυπωσιακή πρόοδο» τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι η Κρήτη αποτελεί τη «ναυαρχίδα» της ελληνικής τουριστικής ανάπτυξης.

Όπως τόνισε, τα διαθέσιμα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. «Για πρώτη φορά βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση στα χρήματα που ξοδεύουν οι επισκέπτες, και αυτή πρέπει να είναι η βασική κατεύθυνση του ελληνικού τουρισμού», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της κατά κεφαλήν δαπάνης.

Στο ίδιο πλαίσιο, επανέλαβε ότι ο στόχος για 12μηνο τουρισμό δεν αποτελεί απλώς σχεδιασμό, αλλά ήδη υλοποιείται. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι μέχρι σήμερα ο αριθμός των επισκεπτών που έρχονται με βασικό κίνητρο τον πολιτισμό παραμένει περιορισμένος, σημειώνοντας πως αυτή η εικόνα αρχίζει σταδιακά να αλλάζει.

Ειδική αναφορά έκανε στην προοπτική της Κρήτης, εκτιμώντας ότι «νομοτελειακά θα εξελιχθεί σε πρωταγωνίστρια του 12μηνου τουρισμού», χάρη στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και τη δυναμική της. Παράλληλα, επεσήμανε ότι τα θεμέλια της τουριστικής ανάκαμψης τέθηκαν με τον τρόπο που η χώρα διαχειρίστηκε το άνοιγμα μετά την πανδημία της COVID-19.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στη διεθνή συγκυρία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται «στη σωστή πλευρά της γεωπολιτικής γραμμής», τη στιγμή που ανταγωνιστικοί προορισμοί στη Μέση Ανατολή αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις. Παρά τις δυσκολίες, υπογράμμισε ότι «οι κρίσεις θα είναι πάντα μπροστά μας, αλλά το ζητούμενο είναι να μπορούμε να τις διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά».

«Προικίζουμε την Κρήτη με υποδομές για τα επόμενα 50 χρόνια» είπε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενο στα έργα που υλοποιούνται για την ενίσχυση του τουρισμού.