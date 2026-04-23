“Τρελάθηκε” με την ατμόσφαιρα και τον κόσμο του ΠΑΟΚ ο Ζάρας: “Ανατρίχιασα!” – Δείτε βίντεο

Μοναδικές στιγμές έζησε ο καλαθοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Θοδωρής Ζάρας, λίγο πριν την έναρξη του πρώτου τελικού απέναντι στη Μπιλμπάο, με τα συναισθήματα να είναι έντονα και την αντίδρασή του να καταγράφεται από την κάμερα.

Την ώρα που η ομάδα ετοιμαζόταν να κάνει την είσοδό της στο παρκέ, η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι του Δικεφάλου δεν άφησε ανεπηρέαστο τον Έλληνα γκαρντ.

Η ένταση της στιγμής και η εικόνα της γεμάτης εξέδρας προκάλεσαν αυθόρμητη αντίδραση, την οποία κατέγραψε ο φακός.

Μάλιστα, ο Ζάρας απευθύνθηκε στους συμπαίκτες του με μια χαρακτηριστική και αυθόρμητη ατάκα, η οποία αποτύπωσε πλήρως το κλίμα και το πάθος της στιγμής, λίγο πριν από ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων.

Η σκηνή αυτή αποτυπώνει τη σημασία της αναμέτρησης, αλλά και τον ρόλο που παίζει η παρουσία του κόσμου σε τέτοιου είδους αγώνες, δίνοντας επιπλέον ώθηση στους παίκτες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Τελικός Europe Cup: Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από 8.000 ΠΑΟΚτσήδες στο Παλατάκι – Δείτε βίντεο με το πανό στο τζάμπολ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Σοκ με Γιαμάλ: Χάνει όλα τα ματς της χρονιάς μετά τον τραυματισμό του

ΧΑΛΑΡΑ 18 ώρες πριν

Κλαίτε εύκολα με μια ταινία ή ένα τραγούδι; Τι αποκαλύπτει η Ψυχολογία

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Παναγιώτης Στάθης: Δεν ακολούθησα τη συμβουλή του Γιώργου Παπαδάκη και έκανα λάθος, το πλήρωσα μάλιστα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι ο 48χρονος και η 20χρονη για την ψεύδη δήλωση πατρότητας σε νεογέννητο

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Χριστίνα Αλούπη: Δεν νιώθω άνετα να μιλάω σε κάθε συνέντευξη για την κακοποίηση