“Τρελάθηκε” με την ατμόσφαιρα και τον κόσμο του ΠΑΟΚ ο Ζάρας: “Ανατρίχιασα!” – Δείτε βίντεο

Μοναδικές στιγμές έζησε ο καλαθοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Θοδωρής Ζάρας, λίγο πριν την έναρξη του πρώτου τελικού απέναντι στη Μπιλμπάο, με τα συναισθήματα να είναι έντονα και την αντίδρασή του να καταγράφεται από την κάμερα.

Την ώρα που η ομάδα ετοιμαζόταν να κάνει την είσοδό της στο παρκέ, η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι του Δικεφάλου δεν άφησε ανεπηρέαστο τον Έλληνα γκαρντ.

Η ένταση της στιγμής και η εικόνα της γεμάτης εξέδρας προκάλεσαν αυθόρμητη αντίδραση, την οποία κατέγραψε ο φακός.

Μάλιστα, ο Ζάρας απευθύνθηκε στους συμπαίκτες του με μια χαρακτηριστική και αυθόρμητη ατάκα, η οποία αποτύπωσε πλήρως το κλίμα και το πάθος της στιγμής, λίγο πριν από ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων.

Δείτε το βίντεο

Η σκηνή αυτή αποτυπώνει τη σημασία της αναμέτρησης, αλλά και τον ρόλο που παίζει η παρουσία του κόσμου σε τέτοιου είδους αγώνες, δίνοντας επιπλέον ώθηση στους παίκτες.