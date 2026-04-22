Αποσωληνώθηκε και επικοινωνεί με το περιβάλλον η 16χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή στη Λιοσίων

Θετικές είναι οι τελευταίες εξελίξεις για τη 16χρονη που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με εγκατάλειψη στη Λεωφόρο Λιοσίων το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Η ανήλικη, που νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, αποσωληνώθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/04), παρουσιάζοντας σημαντικά σημάδια βελτίωσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΟΕΔΗΝ, η κοπέλα αναπνέει πλέον χωρίς μηχανική υποστήριξη, έχει επαφή με το περιβάλλον της και ανταποκρίνεται στους γονείς της, ενώ παρουσιάζει και κινητικότητα, στοιχεία που κρίνονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την πορεία της υγείας της.

Παρά την πρόοδο, οι γιατροί επισημαίνουν ότι η 16χρονη έχει μπροστά της δρόμο αποκατάστασης, ωστόσο το πιο σημαντικό είναι ότι φαίνεται να έχει ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της.

Γνωστός στις Αρχές ο Σουδανός που εγκατέλειψε το κορίτσι

Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό, ο 16χρονος, είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία. Επιπλέον συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα που εμφανίστηκαν στις Αρχές καταγγέλλοντας δήθεν κλοπή , αποφεύγοντας να αποκαλύψουν ποιος οδηγούσε και δηλώνοντας ότι δεν τον γνωρίζουν.

Το σχέδιο για να παραπλανήσουν τις Αρχές

Όπως έχει προκύψει, οι εμπλεκόμενοι στο τροχαίο κατέστρωσαν σχέδιο για να παραπλανήσουν τις Αρχές, δηλώνοντας ψευδώς κλοπή του δικύκλου.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το απόγευμα του Σαββάτου (18/4), όταν μία από τους εμπλεκόμενους πήγε σε αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε κλοπή του δίκυκλου οχήματός της. Στη συνέχεια, μαζί με ακόμη ένα άτομο που παρουσιάστηκε ως χρήστης του οχήματος, έδωσαν καταθέσεις στις οποίες, όπως διαπιστώθηκε, έδωσαν ψευδή στοιχεία για το τροχαίο.

Λίγες ώρες αργότερα, τρίτο άτομο εμφανίστηκε μόνο του στις Αρχές και ανέφερε ότι επέβαινε στο δίκυκλο τη στιγμή του τροχαίου, ως συνεπιβάτης, με οδηγό πρόσωπο που γνώριζε από την εργασία του.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, μετά το ατύχημα εγκατέλειψαν το σημείο χωρίς να βοηθήσουν την τραυματισμένη 16χρονη και χωρίς να ενημερώσουν την αστυνομία. Αυτή ήταν και η μαρτυρία-κλειδί για την υπόθεση και έτσι οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο για την ψευδή δήλωση της κλοπής.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι στόχος τους ήταν να μην αποκαλυφθεί ο υπαίτιος οδηγός. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία, αλλά και για παραβίαση υποχρεώσεων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

«Το παιδί μου έφυγε σαν πανί»

Σε δηλώσεις της η μητέρα της 16χρονης περιέγραψε το σοκ από το βίντεο και λέει ότι η κόρη της νοσηλεύεται βαρύτατα τραυματισμένη.

«Αυτή τη στιγμή το παιδί μου βρίσκεται διασωληνωμένο, με εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία, αφαίρεση σπλήνας, και αυτός ο κύριος, ασυνείδητος, τράπηκε σε φυγή και την παράτησε έτσι… Παρατάμε στο έλεος μία ζωή, αφαιρούμε στην ουσία μία ζωή, κι ο κύριος αυτός τι κάνει;

Μια μάνα αυτή τη στιγμή να βλέπει το παιδί της να φεύγει σαν ένα πανί και να εξαφανίζεται από το πουθενά ενώ περπατάει στον δρόμο, δηλαδή είναι σαν να πήγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος επί τούτου για να κάνει αυτό το πράγμα. Είδα το βίντεο κι έπαθα σοκ, στην κυριολεξία έπαθα σοκ. Λυπάμαι πάρα πολύ που ζω εδώ και είμαι Ελληνίδα, αυτό έχω να πω», δήλωσε η μητέρα της ανήλικης στο Star.



