Πολιτική Προστασία: 52 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο, οι περισσότερες από καύση αγροτικών υπολειμμάτων

Προβληματισμό στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και στην Πυροσβεστική, έχει προκαλέσει ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο, παρά το γεγονός ότι είναι ακόμα νωρίς. Ταυτόχρονα οι Αρχές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για χαλάρωση, σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά όλων κατά την αντιπυρική περίοδο.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, το Σαββατοκύριακο εκδηλώθηκαν συνολικά 52 δασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στελέχη του υπουργείου υπογραμμίζουν ότι η εμφάνιση αυτού του αυξημένου αριθμού περιστατικών σημειώνεται ιδιαίτερα νωρίς, πριν από την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη ετοιμότητα και επαγρύπνηση.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια, κυρίως από καύση για καθαρισμό καλλιεργειών, για αυτό οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, που διερεύνησαν τα αίτια, προχώρησαν σε συλλήψεις και επέβαλαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα στους υπαίτιους.

Σημειώνεται ότι όλες οι πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα και αποτελεσματικά από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής που ανταποκρίθηκαν άμεσα, με γρήγορη κινητοποίηση και συντονισμό των επίγειων και σε δύο περιπτώσεις και εναέριων μέσων, καθώς και με τη συνδρομή των εμπλεκόμενων φορέων, αποτρέποντας την επέκτασή τους και περιορίζοντας τις επιπτώσεις.

Ωστόσο, όπως τονίζουν τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, ο ιδιαίτερα αυξημένος αριθμός πυρκαγιών σε τόσο πρώιμο στάδιο της περιόδου υπενθυμίζει ότι η διαρκής εγρήγορση και η τήρηση των μέτρων πρόληψης παραμένουν καθοριστικής σημασίας για τη συνέχεια.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Ιράν: Εκτελέστηκαν δύο άνδρες για διασυνδέσεις με τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έκανε νέο ταξίδι “αστραπή” στη Σαντορίνη – Δείτε εικόνες

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παραμένει η ποινή του 37χρονου που σκότωσε τη μητέρα του για να την “λυτρώσει” – “Μου ζητούσε να της αφαιρέσω τη ζωή”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Λαμία: Την κατέγραψε ο φακός να ρίχνει επικίνδυνο υγρό για να ξεραθεί το δέντρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου ζητά την άρση της ασυλίας του με υπόμνημα στην Επιτροπή Δεοντολογίας