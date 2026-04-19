Το YFSF επέστρεψε στον ΑΝΤ1 – Όσα είπε ο Σάκης Ρουβάς στην έναρξη του σόου

Στο τηλεοπτικούς μας δέκτες, πλήρως ανανεωμένο, επανήλθε το “Your face sounds familiar” με οικοδεσπότη τον Σάκη Ρουβά, όπως είδαμε το βράδυ της Κυριακής στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Το δημοφιλές σόου μεταμφιέσεων ευελπιστεί να προσφέρει μια διαφορετική πρόταση στο τηλεοπτικό κοινό και ακριβώς γι’ αυτό προϊδέασε ο απόλυτος Έλληνας σταρ στην έναρξη της πρεμιέρας του.

Ειδικότερα, αμέσως μετά τους τίτλους έναρξης του YFSF, ο Σάκης Ρουβάς ήρθε στις οθόνες μας και σημείωσε με ενθουσιασμό τα εξής. “Καλωσήρθατε στο πιο εντυπωσιακό σόου του πλανήτη! Εδώ που οι Έλληνες και οι διεθνείς σταρ μοιράζονται αυτήν εδώ τη σκηνή. Κυρίες και κύριοι, καλωσήρθατε στο YFSF. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που είμαι μέρος αυτού του σόου γιατί οι 10 καλλιτέχνες μας είναι εδώ για να μας εντυπωσιάσουν, να μας συγκινήσουν και να μας ταξιδέχουν με το μοναδικό τους ταλέντο”.

“Κάθε Κυριακή θα δίνουν τη δική τους παράσταση και θα ‘μαι εδώ για να μοιράζομαι μαζί τους την αγωνία, την προσπάθεια, την χαρά, την ένταση, την ενέργεια και το πάθος τους. Επίσης, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι και πάλι εδώ στον ΑΝΤ1 γιατί μου ξυπνάει μνήμες από τα πρώτα μου βήματα, πριν από 35 χρόνια”.

“Οπότε για ένα είμαι σίγουρος. Θα περάσουμε τις Κυριακές μας παρέα καταπληκτικά” πρόσθεσε, ακόμα, ο Σάκης Ρουβάς στην επίσημη πρώτη του νέου YFSF στον ΑΝΤ1.

Αμέσως μετά, ο τραγουδιστής κάλεσε στη σκηνή την κριτική επιτροπή της εκπομπής και κάπως έτσι, λοιπόν, το σόου μεταμφιέσεων επέστρεψε και επίσημα στην τηλεοπτική μας πραγματικότητα…

Πηγή: zappit.gr

