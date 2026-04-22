Εξαφάνιση Ελευθερίας Γιακουμάκη: Βρέθηκε ζώνη με θήκη πιστολιού κοντά στο σημείο όπου αυτοκτόνησε ο πρώην σύντροφός της

Στην περιοχή των Αθανάτων στην Κρήτη επικεντρώνονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της εξαφανισμένης Ελευθερίας Γιακουμάκη.

Αστυνομικοί, πυροσβέστες και εθελοντές αναζητούν το παραμικρό ίχνος της 43χρονης και του λευκού οχήματος της που χάθηκαν το πρωί της Κυριακής.

Όπως αναφέρει το iefimerida.gr, πριν από λίγη ώρα αστυνομικοί εντόπισαν -κοντά στο σημείο όπου ο επιχειρηματίας πρώην σύντροφός της 43χρονης έβαλε τέλος στη ζωή του- μια στρατιωτική ζώνη, πάνω στην οποία υπήρχε προσαρτημένη θήκη πιστολιού. Δίπλα ακριβώς υπήρχε ένα πακέτο τσιγάρων ελληνικής καπνοβιομηχανίας, ίδια μάρκα με τα τσιγάρα που κάπνιζε ο φερόμενος ως αυτόχειρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ζώνη και το πακέτο τσιγάρων παρελήφθησαν και θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για διερεύνηση γενετικού υλικού και αποτυπωμάτων. Ο ιδιοκτήτης επιχείρησης με είδη τέντας και σκιάστρων υπενθυμίζεται πως αυτοκτόνησε -όπως δείχνουν όλα τα ευρήματα ιατροδικαστικής και αστυνομικής έρευνας- χρησιμοποιώντας μια κοντόκαννη κυνηγετική καραμπίνα. Όμως το γεγονός πως η ζώνη με τη θήκη πιστολιού και τα τσιγάρα βρέθηκαν κοντά στο σημείο της αυτοχειρίας, οδηγεί τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα πως πιθανόν να ανήκουν στον Μαρίνο.

Ως προς τις έρευνες για τη Ρίτσα, όπως αποκαλούν την Ελευθερία Γιακουμάκη συγγενείς και φίλοι, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένα απολύτως στοιχείο. Όλα τα ευρήματα στρέφονται προς τους Αθανάτους. Το πρωί της Κυριακής, ο πρώην σύντροφος της 43χρονης πήγε σε καφετέρια του χωριού και ζήτησε να του καλέσουν ταξί. Κατάθεση έδωσαν τόσο ο ιδιοκτήτης της καφετέριας όσο και ο οδηγός ταξί που τον παρέλαβε και επιβεβαίωσαν πως όντως επρόκειτο για τον επιχειρηματία.

Η περιοχή των Αθανάτων έχει πολλά δύσβατα σημεία, που δυσχεραίνουν τις έρευνες, ακόμη και από αέρος, με τη βοήθεια drone.