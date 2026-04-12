Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες μετά από σύγκρουση δύο ΙΧ

Τραγωδία σημειώθηκε ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα στη Θεσσαλονίκη, με έναν ηλικιωμένο άνδρα να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στην περιοχή του Ευόσμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το μεσημέρι, δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης, ήταν να χάσει τη ζωή του ένας 88χρονος οδηγός του ενός οχήματος ενώ τραυματίστηκε σοβαρά η συνεπιβάτιδα του και πιο ελαφρά τα δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα.

Η Πυροσβεστική που κλήθηκε στο σημείο περίπου στις 14:00, απεγκλώβισε από τα οχήματα τους δύο οδηγούς, τον 88χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και τον 66χρονο από το δεύτερο ΙΧ.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ένας ηλικιωμένος, ενώ τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας, από ΙΧΕ οχήματα, συνεπεία τροχαίου, στην εσωτερική περιφερειακή, στον Εύοσμο #Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. April 12, 2026

Για τον απεγκλωβισμό επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.