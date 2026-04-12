Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες μετά από σύγκρουση δύο ΙΧ

Τραγωδία σημειώθηκε ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα στη Θεσσαλονίκη, με έναν ηλικιωμένο άνδρα να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στην περιοχή του Ευόσμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το μεσημέρι, δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης, ήταν να χάσει τη ζωή του ένας 88χρονος οδηγός του ενός οχήματος ενώ τραυματίστηκε σοβαρά η συνεπιβάτιδα του και πιο ελαφρά τα δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα.

Η Πυροσβεστική που κλήθηκε στο σημείο περίπου στις 14:00, απεγκλώβισε από τα οχήματα τους δύο οδηγούς, τον 88χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και τον 66χρονο από το δεύτερο ΙΧ.

Για τον απεγκλωβισμό επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Θεσσαλονίκη Τροχαίο δυστύχημα

Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Κωνσταντίνα Μιχαήλ: Δεν είμαι συμφιλιωμένη με τον χρόνο, είμαι μία νεανική γεροντοκόρη

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Φρίκη στη Βρετανία: Γυναίκα κατήγγειλε ομαδικό βιασμό έξω από εκκλησία μετά από έξοδο σε νυχτερινό κέντρο

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις εκλογές του 2028 εξετάζει η Κάμαλα Χάρις

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες μετά από σύγκρουση δύο ΙΧ

ΠΑΙΔΕΙΑ 10 ώρες πριν

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά το Πάσχα – Όλες οι αργίες του 2026

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Η Κατερίνα Παπουτσάκη πόζαρε με μαγιό σε παραλία στο Αγκίστρι