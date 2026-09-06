Θρίαμβος για το ακροδεξιό AfD με 44,2% στη Σαξονία-Άνχαλτ, αλλά χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία: Σενάρια για συνεργασία με το CDU

Η AfD βρίσκεται ένα βήμα πριν από την απόλυτη πλειοψηφία στην κρατιδιακή Βουλή της Σαξονίας-Άνχαλτ στη Γερμανία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των exit polls.

Ωστόσο παρά την τεράστια νίκη της AfD, το γεγονός πως για την ώρα δεν αποκτά την απόλυτη πλειοψηφία, ανοίγει ένα νέο και ιδιαίτερα περίπλοκο κεφάλαιο για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο μικρό κρατίδιο στη Γερμανία.

Σύμφωνα με τα νεότερα προσωρινά αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν το βράδυ της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, η AfD συγκεντρώνει 44,2%, καταγράφοντας οριακή υποχώρηση σε σχέση με το 44,4% που έδειχναν τα πρώτα exit polls. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το CDU με 18%, επίσης ελαφρώς χαμηλότερα από την αρχική εκτίμηση του 18,4%.

Η πρώτη εκτίμηση του ARD δίνει στην Εναλλακτική για τη Γερμανία 39 από τις 83 έδρες της Βουλής, ενώ για την απόλυτη πλειοψηφία απαιτούνται 42.

Η δεύτερη κατέγραφε την AfD στο 44,4%. Το CDU ακολουθεί με 18,4%, καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό στο κρατίδιο και χάνοντας περίπου τη μισή του εκλογική δύναμη σε σχέση με το 2021.

Η Αριστερά συγκεντρώνει 9,3%, οι Πράσινοι 8,7% και το SPD 8,4%. Οριακή παραμένει η επίδοση του BSW, της Συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ, που κινείται στο όριο του 5% και δεν αποκλείεται να μείνει εκτός της κρατιδιακής Βουλής.

Με βάση την ίδια εκτίμηση, η κατανομή των εδρών διαμορφώνεται ως εξής: AfD 39, CDU 16, Αριστερά 8, Πράσινοι 8, SPD 7 και BSW 5 έδρες.

Άνοιγμα της AfD προς το CDU

Το αποτέλεσμα αφήνει ανοιχτά πολλά σενάρια. Η AfD μπορεί να έχει πετύχει έναν εκλογικό θρίαμβο, αλλά να μην καταφέρει τελικά να σχηματίσει κυβέρνηση, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα έχουν μέχρι σήμερα αποκλείσει τη συνεργασία μαζί της.

Η συμπρόεδρος της AfD σε ομοσπονδιακό επίπεδο, Αλίς Βάιντελ, έκανε πάντως άνοιγμα προς το CDU. Σε δηλώσεις της στο RTL/ntv χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «ιστορική ήττα» για τους Χριστιανοδημοκράτες και άφησε να εννοηθεί ότι η AfD θα μπορούσε να αναζητήσει συνεργασία μαζί τους, εφόσον δεν εξασφαλίσει την αυτοδυναμία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο επικεφαλής της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, Ούλριχ Ζίγκμουντ, δηλώνοντας ότι το κόμμα του θα απευθυνθεί σε όλες τις δυνάμεις που επιθυμούν «να εφαρμόσουν καλύτερες πολιτικές».

«Τείνουμε το χέρι σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις που επιθυμούν να ακολουθήσουν καλύτερες πολιτικές», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ζητήματα όπως η μετανάστευση και η εσωτερική ασφάλεια δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Κρίσιμος ο ρόλος του BSW

Καθοριστικό μπορεί να αποδειχθεί το τελικό αποτέλεσμα του BSW. Εάν το κόμμα δεν ξεπεράσει το όριο του 5% και μείνει εκτός Βουλής, οι έδρες που αντιστοιχούν στο ποσοστό του θα ανακατανεμηθούν στα κόμματα που θα εισέλθουν στο κοινοβούλιο.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει την AfD κατά μερικές έδρες και, υπό προϋποθέσεις, να της προσφέρει την απόλυτη πλειοψηφία που σήμερα της λείπει.

Το BSW, πάντως, εμφανίζεται ανοιχτό σε επιλεκτικές συνεργασίες. Η επικεφαλής υποψήφια του κόμματος, Κριστίνα Βίτιχ, δήλωσε στο ARD ότι υπάρχουν συγκεκριμένα «πρότζεκτ», όπως στον τομέα της ενέργειας, στα οποία το κόμμα της θα μπορούσε να συνεργαστεί με την AfD.

Σε άλλα ζητήματα, ωστόσο, οι διαφορές παραμένουν μεγάλες. Όπως διευκρίνισε, το BSW θα εξετάζει κατά περίπτωση και με βάση το περιεχόμενο κάθε πρότασης εάν θα συνεργάζεται με την AfD. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η δήλωσή της ότι, δεδομένου του εκλογικού αποτελέσματος της AfD, «θα ήταν εντελώς αντιδημοκρατικό να μην εμπλακούμε μαζί τους με κάποιο τρόπο στην κυβέρνηση».

Η Βίτιχ απέρριψε, πάντως, το ενδεχόμενο να αναλάβει την πρωθυπουργία είτε ο Ούλριχ Ζίγκμουντ είτε ο απερχόμενος πρωθυπουργός του CDU, Σβεν Σούλτσε. «Θέλουμε ακομμάτιστο πρωθυπουργό», τόνισε.

Αναζήτηση πλειοψηφίας απέναντι στην AfD

Την ίδια ώρα, τα κόμματα που πλέον βρίσκονται στην αντιπολίτευση -CDU, SPD, Πράσινοι και Αριστερά- καλούνται να αναζητήσουν κοινό έδαφος, προκειμένου να συγκροτήσουν μια κυβερνητική πλειοψηφία που θα αποκλείει την AfD από την εξουσία.

Η επικεφαλής υποψήφια της Αριστεράς, Εύα φον Άνγκερν, δήλωσε ότι, ανάλογα με το τελικό αποτέλεσμα, είναι ακόμη και διατεθειμένη να ψηφίσει υπέρ ενός πρωθυπουργού του CDU.

«Η Αριστερά ήθελε εξαρχής να αποτρέψει την εκλογή ενός πρωθυπουργού από την AfD», δήλωσε στο ARD. Παράλληλα, κατηγόρησε το CDU ότι συνέβαλε στην ενίσχυση της AfD, υιοθετώντας θέματα από την ατζέντα της και προωθώντας περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του SPD, Τιμ Κλίσεντορφ, αναγνώρισε στο ZDF ότι οι συσχετισμοί που προκύπτουν από την κάλπη είναι «περίπλοκοι».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το SPD μπορεί να βγει από τις εκλογές «με ένα σχετικά θετικό συναίσθημα» και «με αυτοπεποίθηση», καθώς, όπως είπε, τις τελευταίες εβδομάδες κατάφερε να πείσει επιπλέον ψηφοφόρους να το στηρίξουν.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι Σοσιαλδημοκράτες θέλουν να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας δημοκρατικής πλειοψηφίας απέναντι στην AfD, παραδεχόμενος ωστόσο ότι το ποσοστό του ακροδεξιού κόμματος είναι «πραγματικά δραματικό».

Έτσι, μέχρι να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα, η Σαξονία-Άνχαλτ βρίσκεται μπροστά σε ένα σύνθετο παζλ σχηματισμού κυβέρνησης.

Η AfD έχει πετύχει την ιστορικά ισχυρότερη επίδοσή της, αλλά το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο πόσες έδρες θα καταλάβει, αλλά εάν αυτές θα είναι αρκετές για να της επιτρέψουν να κυβερνήσει.