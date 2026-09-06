Στην κυκλοφορία το συλλεκτικό γραμματόσημο των ΕΛΤΑ, αφιερωμένο στα 100 χρόνια της ΔΕΘ

Το συλλεκτικό γραμματόσημο των ΕΛΤΑ που είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο των ΕΛΤΑ παρουσία του προέδρου της ΔΕΘ-HELEXPO, Χρήστου Τσεντεμεΐδη.

«Το γραμματόσημο που εκδίδουμε για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ ανέφερε στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος των ΕΛΤΑ Κωνσταντίνος Μασσέλος «τιμά ένα θεσμό που υπήρξε διαχρονικά σημείο συνάντησης ιδεών, ανθρώπων, επιχειρήσεων, φορέων και τεχνολογικών εξελίξεων. Με εκατομμύρια επισκέπτες πολλές καινοτομίες ,πρωτιές που σημάδεψαν την ιστορία της αλλά κι ένα μεγάλο όραμα που διαμορφώνει το μέλλον της , η ΔΕΘ βρίσκεται σήμερα στην αφετηρία μιας νέας εποχής. Τιμούμε μ αυτό το γραμματόσημο την ΔΕΘ αλλά και την ίδια την πόλη της Θεσσαλονίκης, στην οποία η ΔΕΘ έχει υπάρξει, διαχρονικά, σημείο αναφοράς και μέρος της ταυτότητάς της.».

Παραλαμβάνοντας το πρώτο συλλεκτικό γραμματόσημο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο πρόεδρός της ευχαριστώντας τα ΕΛΤΑ και την διοίκησή της μίλησε για «μια τιμητική στιγμή αυτή η αναγνώριση για την ΔΕΘ, μ ένα συμβολικό και εμβληματικό γραμματόσημο που μιλάει στην καρδιά μας, γιατί ουσιαστικά απεικονίζει σ ένα κομματάκι χαρτί ιστορία 100 ετών , άρα τιμά και τους ανθρώπους που είναι σήμερα στην εταιρεία αλλά και όλου που όλα αυτά τα χρόνια εργάστηκαν σ αυτόν τον υπέροχο θεσμό.

Το γραμματόσημο που παρουσιάστηκε αποτελεί μέρος της Αναμνηστικής σειράς γραμματοσήμων 1926-2026 που κυκλοφορεί αύριο και περιλαμβάνει τρία ακόμη γραμματόσημα αφιερωμένα σε σημαντικούς φορείς που συνδέονται ιστορικά με την Θεσσαλονίκη και συμπληρώνουν έναν αιώνα πορείας και προσφοράς: τον ΠΑΟΚ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των ΕΛΤΑ «για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τα πολύτιμα συλλεκτικά φιλοτελικά αντικείμενα, αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί η επίσημη φιλοτελική σφράγιση στο Κεντρικό Ταχυδρομείο Θεσσαλονίκης για να τιμηθεί η πόλη και οι σημαντικοί αυτοί φορείς». Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε οπτικοακουστικό υλικό για την ιστορική διαδρομή της ΔΕΘ και Ελληνικών Ταχυδρομείων.