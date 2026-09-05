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Ελληνική Λύση: Η ΝΔ έχει κηρύξει τον πόλεμο στην ελληνική παραδοσιακή οικογένεια

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«Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι “έχει στηρίξει” την παραδοσιακή οικογένεια, όταν η ίδια θέσπισε το νόμο για την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια και τον χριστιανοφοβικό-ελληνοφοβικό δήθεν “αντιρατσιστικό” νόμο», υποστηρίζει η Ελληνική Λύση.

Σε ανακοίνωση του κόμματος σημειώνεται: «Εκτός εάν μέσα στην παράνοιά της η ΝΔ εκλαμβάνει ως “στήριξη της οικογένειας” την πλήρη αλλοίωση της, όπως άλλωστε θεωρεί “λύση του δημογραφικού” την εισβολή του κάθε Μοχάμεντ, Ιμπραήμ και όχι την στήριξη των γηγενών Ελλήνων».

Ελληνική Λύση

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