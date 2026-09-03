Θεσσαλονίκη: Εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού πραγματοποιούν αντλήσεις υδάτων μετά την ισχυρή νεροποντή – Δείτε εικόνες

Εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κινητοποιήθηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που έπληξε την πόλη.

Με κατάλληλο εξοπλισμό, οι εθελοντές επιχειρούν σε σημεία όπου έχουν συσσωρευτεί μεγάλες ποσότητες νερού, πραγματοποιώντας αντλήσεις υδάτων από υπόγειους κάδους απορριμμάτων και συνδράμοντας στις εργασίες αποκατάστασης.

Το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού παραμένει σε ετοιμότητα, προκειμένου να συνδράμει όπου υπάρξει ανάγκη.

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