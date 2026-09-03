Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 3 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 3 Σεπτεμβρίου:

401 π.Χ. Ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης Β’ νικά τον αδελφό του και διεκδικητή του θρόνου Κύρο στη Μάχη στα Κούναξα. Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα εκ 10.000 ελλήνων μισθοφόρων, οι περίφημοι «Μύριοι», που ύμνησε ο Ξενοφών στο έργο του «Κύρου Ανάβασις».

301 Ιδρύεται από τον Μαρίνο της Ραμπ η Γαληνοτάτη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, ένα από τα μικρότερα κράτη του κόσμου.

1843 Στην Αθήνα, οι επαναστάτες με επικεφαλής το συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει Σύνταγμα.

1958 Με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψιλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόηδες.

1974 Ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ).

2004 Τραγωδία στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν σε σχολείο, που έχουν καταλάβει Τσετσένοι αντάρτες. Τους 330 έφτασαν οι νεκροί, μεταξύ αυτών οι 155 είναι παιδιά, από την επιχείρηση απελευθέρωσης των ομήρων, ενώ 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγέων σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Ο πρόεδρος Πούτιν επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά το Μπεσλάν και έδωσε εντολή να κλείσουν τα σύνορα της Βόρειας Οσετίας και να αποκλειστεί η πόλη, ενώ κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του μακελειού στο σχολείο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’ καταδίκασαν τα αιματηρά επεισόδια.

Γεννήσεις

1875 Φέρντιναντ Πόρσε, Αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής της φερώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού Σκαραβαίου. (Θαν. 30/1/1951)

1926 Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα. (Θαν. 14/9/2022)

1947 Μάριο Ντράγκι, Ιταλός οικονομολόγος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Θάνατοι

1983 Έλλη Λαμπέτη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελένης Λούκου, Ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 13/4/1926)

1991 Φρανκ Κάπρα, Ιταλο-αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. (Γεν. 18/5/1897)

1994 Νίκος Χατζηκυριάκος – Γκίκας, Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης. (Γεν. 26/2/1906)

Γιορτάζουν

Άνθιμος, Ανθιμία, Αρχοντίων, Αρχοντής, Αρχοντία, Πολύδωρος, Πολυδώρα, Φοίβος, Φοίβη.