ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Πληθαίνουν τα ερωτήματα για τη μυστική διπλωματία του πρωθυπουργού

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εξέφρασε τη δυσαρέσκιά του για την επίσκεψη του διοικητή της ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν, στο Μέγαρο Μαξίμου, χωρίς να υπάρξει ενημέρωση της Βουλής.

Η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:

“Σημερινό δημοσίευμα της «Καθημερινής» βάζει και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο κάδρο της σκιώδους επίσκεψης του διοικητή της ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν, στην Αθήνα. Επίσκεψη που δεν ανακοινώθηκε και για την οποία δεν ενημερώθηκε η Βουλή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, ο Τούρκος αξιωματούχος έγινε δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου, συνοδευόμενος από τον Έλληνα ομόλογό του, Θέμη Δεμίρη.

Ο κ. Καλίν, φέρεται να υπήρξε καθησυχαστικός αναφορικά με τις προθέσεις της Άγκυρας, πράγμα το οποίο δεν επαληθεύεται όμως καθώς η Τουρκία κλιμακώνει την ένταση. Γεγονός που προκύπτει από τις νέες εμπρηστικές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που θέτει ξανά την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών και από το ότι η Τουρκία διαβίβασε στην ελληνική κυβέρνηση ρηματική διακοίνωση, που αμφισβητεί τις τρεις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, προειδοποιώντας μάλιστα ότι δεν θα επιτρέψει καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο…

Όσο η Άγκυρα συνεχίζει την κλιμάκωση και τις απειλές, η ελληνική κυβέρνηση δεν απαντά στα εύλογα ερωτήματα που έχει θέσει η επίσκεψη αυτή και κωφεύει στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για αναλυτική ενημέρωση αναφορικά με τα όσα ειπώθηκαν κατά την επίσκεψη του κ. Καλίν στη χώρα μας.

Επαναλαμβάνουμε τα 4 ερωτήματα διότι μπορεί η ανευθυνότητα να αποτελεί την πάγια κυβερνητική στάση, ακόμα και γύρω από ευαίσθητα εθνικά θέματα, ωστόσο η κυβέρνηση οφείλει, όχι τόσο σε ένα κόμμα αλλά στους πολίτες, απαντήσεις:

Μέχρι πότε η κυβέρνηση θα κρατάει την αντιπολίτευση και τους πολίτες στο σκοτάδι, την ώρα που η τουρκική προκλητικότητα εντείνεται;

Ποια ήταν η ακριβής ατζέντα και το περιεχόμενο της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον αρχηγό των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών;

Ποια ήταν η στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη;

Ποιο και σε τι συνίσταται είναι το τίμημα της συνεχιζόμενης μυστικής διπλωματίας;

Μέχρι πότε θα συνεχίζει η κυβέρνηση την άσκηση αυτής της επικίνδυνης ΙΧ εξωτερικής πολιτικής, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική έναντι της Τουρκίας που διαθέτει και υλοποιεί τη δική της στρατηγική, αυτή της “Γαλάζιας Πατρίδας”;

Είναι καθήκον της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού να ενημερώσουν άμεσα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τον ελληνικό λαό. Πόση εμπιστοσύνη μπορούν να έχουν οι πολίτες σε μία κυβέρνηση που ασκεί τέτοιου είδους επικίνδυνη εξωτερική πολιτική σε βάρος των εθνικών συμφερόντων της πατρίδας μας;”.