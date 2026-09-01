Η αποστολή του ΠΑΟΚ ενόψει ΟΦΗ: “Πρώτη” για Ούγκρεσιτς, μέσα και ο Καμαρά

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου, με τον Ογκνιέν Ούγκρεσιτς να ντεμπουτάρει σε αυτήν, ενώ στα αξιοσημείωτα είναι η επιστροφή του Μαντί Καμαρά ο οποίος έλειψε από τα παιχνίδια με Λεβαδειακό, Μπραν στη Νορβηγία και Ατρόμητο.

Όσο για τον Παντελή Χατζηδιάκο ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι στο Περιστέρι και αντικαταστήθηκε στο ημίχρονο, ο διεθνής στόπερ έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό υποκνημίδιο μυ, με την κατάστασή του να αξιολογείται καθημερινά.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

“Η τελευταία προπόνηση πριν την αναμέτρηση με τους Κρητικούς περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης και αμυντικής τακτικής. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με δουλειά στα τελειώματα των φάσεων.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Μεϊτέ, Λουσέ και Σαρρής ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας. Ο Χατζηδιάκος υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν ότι έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό υποκνημίδιο μυ, με την κατάσταση του να αξιολογείται καθημερινά.

Οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Αλέσιο Λίσι είναι οι: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Κοσίδης, Αρίτζ, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου”.