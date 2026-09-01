Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 1η Σεπτεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 1 Σεπτεμβρίου:

272 π.Χ. Ο Βασιλιάς της Ηπείρου, Πύρρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μία γυναίκα.

1902 Κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιές «Ταξίδι στη Σελήνη», που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας.

1911 Με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θωρηκτό Αβέρωφ, που καταπλέει στα φαληρικά νερά.

1939 Η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία. Αρχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

1959 Η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της Α’ Εθνικής Κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Στη νέα διοργάνωση (1959-1960) θα συμμετέχουν 18 ομάδες, με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από τέσσερις εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες έξι θα προέρχονται από την επαρχία.

2006: Η εθνική Ελλάδας προκρίνεται στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Μπάσκετ που διεξάγεται στην Ιαπωνία, μετά από νίκη της επί της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ με σκορ 101-95. Οι Αμερικανοί δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ηττήθηκαν από τη «γαλανόλευκη», όμως σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αν εξαιρεθεί το πρώτο δεκάλεπτο, η υπεροχή των διεθνών μας ήταν καθολική.

2016 Τη δημιουργία Γραφείου Πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Γεννήσεις

1815 Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης. Χαρακτηρίστηκε ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου, μεσαιωνικού και νεότερου Ελληνισμού και μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο αποτελούν τους «Διόσκουρους» της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα. (Θαν. 10/8/1881)

1824 Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής και πολιτικός. (Θαν. 24/7/1879)

1915 Κεν Άστον, Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, εφευρέτης της κίτρινης και της κόκκινης κάρτας στο ποδόσφαιρο, που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970. Πηγή της έμπνευσής του ήταν τα φανάρια στους δρόμους του Λονδίνου, καθώς επέστρεφε στο σπίτι του από ένα επεισοδιακό ματς ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. (Θαν. 23/10/2001)

Θάνατοι

1715 Λουδοβίκος 14ος, βασιλιάς της Γαλλίας, γνωστός και ως «Βασιλιάς Ήλιος». (Γεν. 5/9/1638)

1984 Ασημάκης Πανσέληνος, Έλληνας δικηγόρος, πολιτικός, ποιητής, δοκιμιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας. (Γεν. 1903)

2006 Γουόρεν Μιτόφσκι, Αμερικανός εκλογολόγος, ο «πατέρας» των exit poll. (Γεν. 17/9/1934)

Γιορτάζουν

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