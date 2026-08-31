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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη 46χρονος στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” με 3.100 λαθραία τσιγάρα στις αποσκευές του

Φωτογραφία: Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Στη σύλληψη ενός 46χρονου αλλοδαπού προχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής (30/8) η Αστυνομία στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς στις αποσκευές του εντοπίστηκαν 3.100 λαθραία τσιγάρα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Ειδικότερα, ο 46χρονος φέρεται να έφτασε στη χώρα με πτήση από το Κάιρο και εντοπίστηκε στο επίπεδο των αφίξεων του αεροδρομίου. Εκτός από τα λαθραία τσιγάρα κατασχέθηκαν και 2.350 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Αεροδρόμιο "Ελ. Βενιζέλος" Λαθραία τσιγάρα

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