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Κτηνωδία στην Αχαΐα: Σκότωσε αδέσποτο σκύλο με κυνηγετική καραμπίνα

Pixabay
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Στη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης σκότωσε αδέσποτο σκυλί με κυνηγετική καραμπίνα, προχώρησαν αστυνομικοί από το ΑΤ Κλειτορίας στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με την καταγγελία μετά την οποία συνελήφθη ο άνδρας, ο κατηγορούμενος αφού θανάτωσε τον αδέσποτο σκύλο, διέφυγε με το αυτοκίνητό του.

Αφού ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του, ο άνδρας προσήλθε στο ΑΤ Κλειτορίας το απόγευμα της Τρίτης και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για παράβαση της νομοθεσίας περί ζωοκτονίας.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο αυτοκίνητο του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 φυσίγγια και μια θήκη μεταφοράς κυνηγετικού όπλου, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρία κυνηγετικά όπλα, που κατείχε νόμιμα ο κατηγορούμενος.

Με πληροφορίες από tempo24.news

Αχαΐα

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