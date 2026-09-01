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Φωτιά σε σχολικό λεωφορείο στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου – Καταστράφηκε ολοσχερώς

Αρχείο Intime
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Κατεσβέσθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε σχολικό λεωφορείο στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος του Ribas, στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:15 το μεσημέρι της Τρίτης 1ης Σεπτεμβρίου.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου, καταφέρνοντας να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Από τη φωτιά το σχολικό λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο όχημα δεν υπήρχαν επιβαίνοντες, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Σχολικό λεωφορείο Φωτιά

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