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Τραμπ στο Truth Social: Το Ιράν είναι επισήμως ένα αποτυχημένο κράτος, πρέπει να δικαστούν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

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THESTIVAL TEAM

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Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη χώρα «αποτυχημένο κράτος» και υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με κατάρρευση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της και βαθιά οικονομική κρίση.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ιρανικές Αρχές αδυνατούν να καταβάλουν τους μισθούς στρατιωτικών και αστυνομικών, ενώ έκανε λόγο για εκρηκτική άνοδο του πληθωρισμού και δραματική υποτίμηση του εθνικού νομίσματος.

Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη για αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, ζητώντας να λογοδοτήσουν όσοι θεωρεί υπεύθυνους για τους θανάτους διαδηλωτών.

«Το Ιράν είναι επισήμως ένα αποτυχημένο κράτος. Είναι νεκρό! Δεν έχει ναυτικό, δεν έχει αεροπορία και δεν έχει νόμισμα που να έχει αξία. Δεν πληρώνει τους στρατιώτες ή τους αστυνομικούς του, ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 300% και η ηγεσία του βρίσκεται σε απόλυτο χάος και αδυνατεί να εκπροσωπήσει σωστά τη χώρα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ συνέχισε την επίθεσή του, στρεφόμενος και κατά όσων χαρακτηρίζει «fake news» σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν.

«Και το μόνο που έχουν είναι τα “fake news” που προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η προθυμία να σκοτώνουν διαδηλωτές – ο αριθμός των νεκρών έχει πλέον ξεπεράσει τους 100.000. Θα πρέπει να δικαστούν για εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας! – καθώς και η ικανότητά τους να προωθούν “ανοησίες και ψέματα”», πρόσθεσε.

Ντόναλντ Τραμπ

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