Κόντρα μεταξύ Βούλτεψη και Ζωής στη Βουλή λόγω Ακρίτα – “Πόσες Κωνσταντοπούλου να αντέξει το σύστημα;”

Έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων έχει προκαλέσει η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, ενόψει και της σχετικής ψηφοφορίας την Τετάρτη.

Στην Ολομέλεια καταγράφηκε ακόμη μία κόντρα, αυτή τη φορά στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών μεταξύ της Σοφίας Βούλτεψη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με τον Παναγιώτη Δουδωνή από το ΠΑΣΟΚ να ασκεί επίσης κριτική στην κυβέρνηση, υπενθυμίζοντας ότι η ΝΔ είχε ψηφίσει για πρόεδρο της Βουλής την κ. Κωνσταντοπούλου το 2015.

«Καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι» είπε η κ. Βούλτεψη, προεδρεύουσα της επιτροπής, με την κ. Κωνσταντοπούλου να αντιδρά: «Μπλοκάρετε να υπάρχει γυναίκα αντιπρόεδρος στη Βουλή».

«Εσείς που έχετε ψηφίσει την κυρία Κωνσταντοπούλου, συμφωνείτε και εσείς με την κυρία Κωνσταντοπούλου;»

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Δουδωνής άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της, υποστηρίζοντας πως επιδιώκει να ελέγξει τη σύνθεση του προεδρείου της Βουλής και της Διάσκεψης των Προέδρων.

Μάλιστα, επικαλέστηκε και ανάλυση του Γιώργου Γεραπετρίτη, βάσει της οποίας «οι διατάξεις περί κατανομής των θέσεων του Προεδρείου της Βουλής συνιστούν έκφραση της υποχρέωσης ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας της Βουλής κατ’ άρθρον 65 παράγραφος 1 του Συντάγματος υπό την ειδικότερη έκφανση της υποχρέωσης σεβασμού των δικαιωμάτων μειοψηφίας».

«Εμείς λοιπόν, ψηφίζοντας και εφαρμόζοντας αυτά που λένε όλοι οι καθηγητές Συνταγματικού Δικαίου, το Σύνταγμα και ο Κανονισμός, συμφωνούμε απολύτως, τάχα, με την κυρία Ακρίτα και τις θέσεις της τις επιμέρους. Εσείς που έχετε ψηφίσει την κυρία Κωνσταντοπούλου, συμφωνείτε και εσείς με την κυρία Κωνσταντοπούλου; Καταλαβαίνετε τον παραλογισμό στον οποίο έχετε φτάσει;» πρόσθεσε ο κ. Δουδωνής, καλώντας την πλειοψηφία να ανακαλέσει και να αναθεωρήσει τη στάση της μέχρι την Τετάρτη.

Τότε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε: «Και με ψηφίσατε και με χειροκροτήσατε», με την κ. Βούλτεψη να σχολιάζει: «Πόσες Κωνσταντοπούλου να αντέξει το σύστημα;».

Πηγή: iefimerida.gr