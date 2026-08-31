MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα μεταξύ Βούλτεψη και Ζωής στη Βουλή λόγω Ακρίτα – “Πόσες Κωνσταντοπούλου να αντέξει το σύστημα;”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων έχει προκαλέσει η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, ενόψει και της σχετικής ψηφοφορίας την Τετάρτη.

Στην Ολομέλεια καταγράφηκε ακόμη μία κόντρα, αυτή τη φορά στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών μεταξύ της Σοφίας Βούλτεψη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με τον Παναγιώτη Δουδωνή από το ΠΑΣΟΚ να ασκεί επίσης κριτική στην κυβέρνηση, υπενθυμίζοντας ότι η ΝΔ είχε ψηφίσει για πρόεδρο της Βουλής την κ. Κωνσταντοπούλου το 2015.

«Καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι» είπε η κ. Βούλτεψη, προεδρεύουσα της επιτροπής, με την κ. Κωνσταντοπούλου να αντιδρά: «Μπλοκάρετε να υπάρχει γυναίκα αντιπρόεδρος στη Βουλή».

«Εσείς που έχετε ψηφίσει την κυρία Κωνσταντοπούλου, συμφωνείτε και εσείς με την κυρία Κωνσταντοπούλου;»

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Δουδωνής άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της, υποστηρίζοντας πως επιδιώκει να ελέγξει τη σύνθεση του προεδρείου της Βουλής και της Διάσκεψης των Προέδρων.

Μάλιστα, επικαλέστηκε και ανάλυση του Γιώργου Γεραπετρίτη, βάσει της οποίας «οι διατάξεις περί κατανομής των θέσεων του Προεδρείου της Βουλής συνιστούν έκφραση της υποχρέωσης ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας της Βουλής κατ’ άρθρον 65 παράγραφος 1 του Συντάγματος υπό την ειδικότερη έκφανση της υποχρέωσης σεβασμού των δικαιωμάτων μειοψηφίας».

«Εμείς λοιπόν, ψηφίζοντας και εφαρμόζοντας αυτά που λένε όλοι οι καθηγητές Συνταγματικού Δικαίου, το Σύνταγμα και ο Κανονισμός, συμφωνούμε απολύτως, τάχα, με την κυρία Ακρίτα και τις θέσεις της τις επιμέρους. Εσείς που έχετε ψηφίσει την κυρία Κωνσταντοπούλου, συμφωνείτε και εσείς με την κυρία Κωνσταντοπούλου; Καταλαβαίνετε τον παραλογισμό στον οποίο έχετε φτάσει;» πρόσθεσε ο κ. Δουδωνής, καλώντας την πλειοψηφία να ανακαλέσει και να αναθεωρήσει τη στάση της μέχρι την Τετάρτη.

Τότε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε: «Και με ψηφίσατε και με χειροκροτήσατε», με την κ. Βούλτεψη να σχολιάζει: «Πόσες Κωνσταντοπούλου να αντέξει το σύστημα;».

Πηγή: iefimerida.gr

Ζωή Κωνσταντοπούλου Σοφία Βούλτεψη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Η Μαρία Φραγκάκη αποχαιρετά τον Αύγουστο στην πισίνα και δηλώνει “ευγνώμων”

ΖΩΔΙΑ 24 ώρες πριν

Τα ζώδια που θα δουν ευχάριστες εξελίξεις στα οικονομικά τους αυτή την εβδομάδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Το πρωτότυπο βίντεο Μητσοτάκη με την χρήση ΑΙ για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης

MEDIA NEWS 25 λεπτά πριν

Πρεμιέρα για Αδαμαντία Λιόλιου και Βελίκα Καραβάλτιου στο ΕΡΤNews: “Έχουμε διαφορετικές δημοσιογραφικές διαδρομές, ωστόσο πολλές κοινές εμπειρίες”

ΚΑΙΡΟΣ 17 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Σαμοθράκη: Χειροπέδες σε 33χρονο στο λιμάνι – Είχε στο αυτοκίνητο κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνη, LSD και DMT