Το Ατρόμητος – ΠΑΟΚ με τη “γλώσσα” των αριθμών

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται σήμερα στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League και οι «ασπρόμαυροι» δίνουν ενδιαφέρουσες στατιστικές πληροφορίες για τον αγώνα.

Όπως αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα της αναμέτρησης της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 2026-27 κόντρα στον Ατρόμητο στην Αθήνα. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το background του αγώνα και την προϊστορία του Δικεφάλου κόντρα στους Περιστεριώτες.

Στα 21 από τα 29 εκτός έδρας παιχνίδια του με τον Ατρόμητο ο ΠΑΟΚ έχει δώδεκα νίκες και εννέα ισοπαλίες.

Ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης με επτά γκολ είναι ο πρώτος σκόρερ των αναμετρήσεων με τον Ατρόμητο και στις δύο έδρες, ενώ ο Σταύρος Σαράφης έχει πέντε.

Στις 29 αναμετρήσεις που έχουν διεξαχθεί με γηπεδούχο τον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα της Α’ Ε-θνικής, ο ΠΑΟΚ έχει μείνει αήττητος στις 21 από αυτές. Στις δώδεκα πήρε τη νίκη, ενώ υπάρχουν εννιά ισοπαλίες. Ο Ατρόμητος έχει επικρατήσει οκτώ φορές.

Ο ΠΑΟΚ έπειτα από πέντε διαδοχικές νίκες εντός και εκτός έδρας με τον Ατρόμητο ηττήθηκε στην περσινή τους αναμέτρηση στο Περιστέρι με 2-0 στις 14 Δεκεμβρίου 2025. Η προηγούμενη νίκη για τον Ατρόμητο ήταν στις 21 Νοεμβρίου 2021 με 2-0 στο Περιστέρι και ακολούθησαν η ισοπαλία 1-1 στις 28 Δεκεμβρίου 2022 και οι νίκες του ΠΑΟΚ με 2-0 το 2023-24 και 2-1 το 2024-25.

39 γκολ έχει σημειώσει ο ΠΑΟΚ στις εκτός έδρας αναμετρήσεις του με τον Ατρόμητο και τα περισσότερα ήταν τη σεζόν 1976-77, όταν επικράτησε με 6-1 χάρη στα γκολ των Κερμανίδη, Σαράφη (2), Κούδα (2) και Αναστασιάδη.

Τέσσερα γκολ έχει σημειώσει με τα χρώματα του ΠΑΟΚ σε εκτός έδρας αγώνες με τον Ατρόμητο ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης και είναι ο πρώτος σκόρερ του Δικεφάλου στη σχετική λίστα, ενώ στη δεύτερη θέση είναι ο Σταύρος Σαράφης με 3 γκολ. Από δύο έχουν οι Κούδας και Αποστολίδης. Ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης έχει και τρία γκολ στα ματς με τον Ατρόμητο στην Τούμπα και συνολικά μετρά επτά, ενώ στα πέντε είναι ο Σταύρος Σαράφης.

Δώδεκα νίκες έχει ο ΠΑΟΚ στα ματς με τον Ατρόμητο και οι έξι είναι χωρίς να έχει δεχθεί γκολ. Οι πέντε με 2-0 και δύο με 1-0 ή 2-1, ενώ υπάρχουν ακόμη το 6-1 και το 3-2. Η ισοπαλία με τις περισσότερες εμφανίσεις είναι πλέον το 1-1 με πέντε παρουσίες στα ματς, ενώ ακολουθεί το 0-0 με τρεις και μία με 2-2.

Στις 23 Ιουνίου 1968 ήταν η πρώτη αναμέτρηση στην ιστορία των δύο ομάδων, ανεξάρτητα διοργάνωσης, και αφορούσε τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδος. Η κανονική διάρκεια του αγώνα τελείωσε 1-1 χάρη στα γκολ των Κούκη (47′) και Φουντουκίδη (50′), όπως και η παράταση. Τελικά η πρόκριση κρίθηκε στη διαδικασία της κλήρωσης, με τη δεκάρα να κάνει το χατήρι στον ΠΑΟΚ και να περνά στην επόμενη φάση του θεσμού.

Η πρώτη τους αναμέτρηση για το Πρωτάθλημα έγινε στις 26 Νοεμβρίου 1972 και γηπεδούχος ήταν ο Ατρόμητος. Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με 2-0 χάρη στα γκολ των Σαράφη και Αποστολίδη. Ο Δικέφαλος επικράτησε στα πρώτα του πέντε παιχνίδια με τον Ατρόμητο εντός και εκτός έδρας, και αυτό το σερί έσπασε στις 16 Μαΐου 1976, όταν η ομάδα του Περιστερίου επικράτησε με 2-1 στην Τούμπα.