Το πρωτότυπο βίντεο Μητσοτάκη με την χρήση ΑΙ για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης

Στον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και των αλλαγών που, όπως υποστηρίζει, έφερε το Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» αναφέρεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα, 31 Αυγούστου.

Όπως σημειώνει σε βίντεο που ανάρτησε, το «Ελλάδα 2.0» αποτέλεσε ένα πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων ύψους 36 δισ. ευρώ, με ευρωπαϊκούς πόρους.

Ο πρωθυπουργός θυμάται τις διαπραγματεύσεις του 2020 για τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι η πρωτοβουλία είχε προταθεί από τον ίδιο και ακόμη οκτώ Ευρωπαίους ηγέτες ως απάντηση στην οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία.

«Σήμερα, που ολοκληρώνεται, αξίζει να δούμε τι αφήνει πίσω του», αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας μια σειρά από στοιχεία για την πορεία του προγράμματος.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, το 2021 ο σχεδιασμός προέβλεπε αύξηση του ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ τελικά η αύξηση έφτασε τις 11 μονάδες, με σημαντική συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αντίστοιχα, ο αρχικός στόχος για τη δημιουργία 180.000 νέων θέσεων εργασίας ξεπεράστηκε σημαντικά, καθώς, όπως αναφέρει, δημιουργήθηκαν περίπου 550.000 θέσεις εργασίας.

POS και Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας.

Όπως αναφέρει, με πόρους του Ταμείου διασυνδέθηκαν σχεδόν 500.000 ταμειακές μηχανές με POS, ενώ δρομολογήθηκε και η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, μέσω της οποίας καταγράφηκαν εκατομμύρια ώρες υπερωρίας που προηγουμένως δεν καταγράφονταν.

«Περισσότερη διαφάνεια σημαίνει μια πιο δίκαιη αγορά εργασίας», σημειώνει ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, αναφέρεται στην ψηφιοποίηση του κράτους, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε αρκετούς κρίσιμους δείκτες, από το gov.gr έως την ψηφιακή υγεία.

Από εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας σε εξαγωγέας

Στον ενεργειακό τομέα, ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα πέρασε από καθαρός εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας σε καθαρό εξαγωγέα, μέσω επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στα δίκτυα.

Όπως σημειώνει, οι επενδύσεις αυτές χρηματοδοτήθηκαν και από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ υποστηρίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των διασυνδέσεων, των ΑΠΕ και των συστημάτων αποθήκευσης μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές.

Δικαιοσύνη και Κτηματολόγιο

Σημαντικές αλλαγές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, καταγράφονται και στον χώρο της Δικαιοσύνης.

Ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης στα Πρωτοδικεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης μειώθηκε περίπου κατά 50%, ενώ ο νέος δικαστικός χάρτης και οι μεταρρυθμίσεις στον χώρο της Δικαιοσύνης χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσει και την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου.

«Επιτέλους, η χώρα απέκτησε Κτηματολόγιο», αναφέρει, σημειώνοντας ότι η κτηματογράφηση από 39% το 2019 έφτασε στο 99% σήμερα.

Παρεμβάσεις σε νοσοκομεία και σχολεία

Στον τομέα της Υγείας, ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι με πόρους του Ταμείου ανακατασκευάστηκαν τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών σε 80 νοσοκομεία και 156 Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, σχεδόν 40.000 διαδραστικοί πίνακες τοποθετήθηκαν σε σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα σημαντικό απολογισμό το γεγονός ότι η Ελλάδα, όπως αναφέρει, κατάφερε να ολοκληρώσει ένα σύνθετο πρόγραμμα αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων χωρίς απώλειες.

«Η Ελλάδα, που για δεκαετίες καθυστερούσε στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, απέδειξε ότι μπορεί να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να ολοκληρώνει ένα τόσο σύνθετο πρόγραμμα στην ώρα του, χωρίς τελικά να χάσει ούτε ένα ευρώ», σημειώνει.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η ολοκλήρωση του «Ελλάδα 2.0» δεν σηματοδοτεί το τέλος της προσπάθειας για αλλαγές στη χώρα.

«Το “Ελλάδα 2.0” ολοκληρώνεται. Η αλλαγή, όμως, που ξεκίνησε δεν ολοκληρώνεται μαζί του. Γιατί ο εκσυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης», αναφέρει.

«Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός, το 2030. Με ορίζοντα μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο ασφαλή, πιο δίκαιη», καταλήγει.