Φωτιά στην Κέρκυρα: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Επιχειρούν επτά εναέρια μέσα
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε δάσος στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας.
Λίγο πριν τις 18:00 ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Πλέον επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα. Από αέρος ρίψεις πραγματοποιούν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.