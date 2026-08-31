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Εργατικό ατύχημα στην Ιεράπετρα: 52χρονος έπεσε από στέγη και νοσηλεύεται διασωληνωμένος

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Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το νωρίς μεσημέρι της Δευτέρας (31/08)στο Κουτσουνάρι Ιεράπετρας, όταν ένας 52χρονος αλλοδαπός εργάτης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες σε στέγη κατοικίας, έπεσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στον ακάλυπτο χώρο.

Από την πτώση ο 52χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας. Όπως αναφέρει το neakriti.gr οι γιατροί, αφού διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασής του, έδωσαν εντολή για τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) όπου είναι διασωληνωμένος.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της κατοικίας.

Εργατικό ατύχημα Ιεράπετρα

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