“Νίκη”: Η Θράκη δεν είναι πεδίο εκδρομών των “Γκρίζων Λύκων” – Ως εδώ με τις εθνικές ταπεινώσεις

Η «Νίκη» με αφορμή την αναστάτωση που προκάλεσε στην Κομοτηνή την περασμένη Παρασκευή, ομάδα Τούρκων μοτοσικλετιστών, οι οποίοι διέσχισαν δρόμους της πόλης έχοντας τουρκικές σημαίες στις μοτοσικλέτες τους και παίζοντας σε υψηλή ένταση τουρκικά εμβατήρια, σημειώνει σε ανακοίνωσή της: «Τουρκικές σημαίες, χειρονομίες των “Γκρίζων Λύκων”, προκλήσεις στην καρδιά της Κομοτηνής. Μέσα στην ελληνική Θράκη. Ομάδα Τούρκων παρακρατικών διέσχισε ελληνική πόλη επιδεικνύοντας σύμβολα και συμπεριφορές που μόνο αθώες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν. Και μάλιστα σε μία ακριτική περιοχή, την οποία η Άγκυρα επιχειρεί συστηματικά να εργαλειοποιήσει. Και η κυβέρνηση; Παρακολουθεί… Αντιμετωπίζοντας ακόμη μία τουρκική πρόκληση περίπου ως γραφικότητα!».

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του κόμματος, «πριν από μερικούς μήνες, οι τουρκικές Αρχές συνέλαβαν δύο Ελληνόπουλα επειδή ύψωσαν την ελληνική σημαία στην Αγία Σοφία και τα οδήγησαν στα διαβόητα κρατητήριά τους. Στην Ελλάδα, αντιθέτως, Τούρκοι παρακρατικοί προκαλούν στη Θράκη και το περιστατικό αντιμετωπίζεται περίπου ως… τουριστικό στιγμιότυπο. Την περασμένη εβδομάδα, τουρκικό drone σάρωσε την περιοχή μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης, φτάνοντας μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Τι έκανε η πολιτική ηγεσία; Το… παρακολουθούσε!».

Παράλληλα, η «Νίκη» θέτει τα εξής ερωτήματα: «Είναι αυτό σοβαρό κράτος; Είναι αυτή υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας; Είναι αυτή εξωτερική πολιτική; Πόση ακόμη ταπείνωση θα καταπιεί η κυβέρνηση των “ήρεμων νερών” και των τεμενάδων στον Ερντογάν; Τι ακριβώς περιμένει για να αντιδράσει;».

Τέλος, η «Νίκη» «απαιτεί αποφασιστικότητα και μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε οργανωμένη τουρκική πρόκληση», τονίζοντας: «Φτάνει. Σταματήστε να σκύβετε το κεφάλι. Σταματήστε να κανονικοποιείτε τις τουρκικές προκλήσεις. Βάλτε φρένο στα σχέδια της Άγκυρας πριν να είναι αργά».