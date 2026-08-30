Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 30 Αυγούστου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 30 Αυγούστου:

1832 Υπογράφεται το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, με το οποίο ορίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη γραμμή Αμβρακικού – Παγασητικού κόλπου, με την επιδίκαση στην Ελλάδα του Ζητουνίου (Λαμίας), ενώ απορρίπτονται τα αιτήματα των Κρητικών και των κατοίκων της Σάμου για ένωση με την Ελλάδα.

1918 Ο σοβιετικός ηγέτης Βλαντιμίρ Λένιν πυροβολείται και τραυματίζεται κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εργοστάσιο της Μόσχας. Στη δολοφονική απόπειρα πρωτοστατούν οι αδελφές Φάνια και Ντόρα Καπλάν, αμφότερες μέλη του Σοσιαλιστικού Επαναστατικού Κόμματος.

1922 Διεξάγεται η τελευταία μάχη της Μικρασιατικής Εκστρατείας στο Ντουμπλουπινάρ, κοντά στο Αφιόν Καραχισάρ, με ήττα των ελληνικών δυνάμεων. Η 30η Αυγούστου εορτάζεται στην Τουρκία ως «Ημέρα της Νίκης».

1929 Η κυβέρνηση Βενιζέλου αναθέτει στο χημικό μηχανικό Αλκιβιάδη Κοκκινάκη, έλληνα πρόσφυγα από τη Ρωσία και πρώην Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Αγίας Πετρούπολης, τη μελέτη και οργάνωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα.

1949 Λήγει ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Το Βίτσι «πέφτει» στις δυνάμεις του Εθνικού Στρατού από τους αντάρτες του «Δημοκρατικού Στρατού» (ΔΣΕ) που το υπερασπίζονται.

1991 Ο Αμερικανός αθλητής του μήκους Μάικλ Πάουελ υπερβαίνει τα 8,95 μ. σε αγώνα στο Τόκιο και καταρρίπτει το μυθικό ρεκόρ που κατείχε από το 1968 ο Μπομπ Μπίμον.

2010 Απαισιοδοξία των πολιτών για την πορεία της χώρας και ιστορικά χαμηλά για το δικομματισμό καταγράφει δημοσκόπηση της εταιρείας GPO για το Mega. Στην πρόθεση ψήφου λαμβάνουν: ΠΑΣΟΚ 28,6%, ΝΔ 21,1%, ΚΚΕ 9%, ΛΑΟΣ 6,8%, ΣΥΡΙΖΑ 2,8%, Οικολόγοι Πράσινοι 2,8%, Δημοκρατική Αριστερά 1,7%.

Γεννήσεις

1871 Έρνεστ Ράδερφορντ, Βρετανός φυσικός νεοζηλανδικής καταγωγής, με σπουδαίο έργο στην εξέλιξη της πυρηνικής φυσικής. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908. (Θαν. 19/10/1937)

1930 Γουόρεν Μπάφετ, Αμερικανός μεγαλοεπενδυτής, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

1958 Άννα Πολιτκόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος, δεινή επικρίτρια του Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία δολοφονήθηκε. (Θαν. 7/10/2006)

Θάνατοι

1938 Μαξ Φάκτορ, Μαξ Φάιρσταϊν το πραγματικό όνομά του, Ρωσοαμερικανός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας καλλυντικών και εφευρέτης του «make up». (Γεν. 1877)

2013 Σέιμους Χίνι, Ιρλανδός ποιητής, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1995. (Γεν. 13/4/1939)

2016 Μαρκ Ριμπού, σπουδαίος Γάλλος φωτορεπόρτερ, δημιουργός φωτογραφιών που έμειναν στην ιστορία, όπως «το κορίτσι με το λουλούδι» μπροστά σε αμερικανικούς στρατιώτες στη διάρκεια πορείας εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. (Γεν. 24/6/1923)

Γιορτάζουν

Αλέξανδρος, Αλεξάνδρα, Ευλάλιος, Ευλαλία.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για τα Θύματα των Βίαιων Εξαφανίσεων

Διεθνής Νύχτα Νυχτερίδων