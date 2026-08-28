Αλ. Τσίπρας: Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα

«Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα» διαμήνυσε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος ενόψει της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη και του «δύσκολου αγώνα δρόμου με ορίζοντα τις επερχόμενες εθνικές εκλογές».

Ο Αλ. Τσίπρας εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως «εθνικό» και όχι μόνο «κομματικό» στόχο, την «απαλλαγή» της Ελλάδας από την κυβέρνηση της ΝΔ.

Χαρακτήρισε την επταετία της ΝΔ ως «μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο», καθώς «η μεγάλη επιτυχία της εξόδου από τα μνημόνια της χρεοκοπίας και οι πρωτοφανείς χρηματοδοτικές δυνατότητες εξαντλήθηκαν, δίχως να αφήσουν θετικό αποτύπωμα στη κοινωνία». «Μετά από επτά χρόνια απόκλισης, ανισοτήτων, σκανδάλων διαφθοράς και συγκάλυψης, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να εμφανίζεται ως λύση στις συνέπειες της δικής της διακυβέρνησης» τόνισε.

Όπως ανέφερε «στη Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες δεν θα παρουσιάσουμε μέτρα, αλλά ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Προσανατολισμένο στην ευημερία όχι μόνο των αριθμών, αλλά των ανθρώπων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας».

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Είμαστε η εναλλακτική για τον τόπο μιας φθαρμένης, διεφθαρμένης και αποτυχημένης κυβέρνησης» είπε χαρακτηριστικά, ενώ προανήγγειλε πως η επικείμενη παρουσίαση του προγράμματος δεν θα περιλαμβάνει «σκόρπιες προτάσεις» αλλά «ένα συνεκτικό όραμα και σχέδιο εναλλακτικής πορείας».

«Ένα Σχέδιο Εθνικής Ανασυγκρότησης που συνοψίζεται στο τρίπτυχο: Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα και ένα νέο μοντέλο άσκησης εξουσίας που συνοψίζεται στο τρίπτυχο: Έντιμη διακυβέρνηση, Δίκαιη ανάπτυξη, Παραγωγική ανασυγκρότηση», υπογράμμισε και ξεκαθάρισε πως στο σχέδιο αυτό «καμία εξαγγελία δεν θα είναι χωρίς μόνιμη χρηματοδότηση και καμία μόνιμη δαπάνη, με έκτακτο έσοδο. Με δεδομένο τον σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες. Αλλά και τη βαθιά πεποίθηση ότι δημοσιονομική αξιοπιστία δε σημαίνει και κοινωνική ακινησία».

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ χαρακτήρισε «εύλογες» τις επιθέσεις της ΝΔ στον ίδιο και το κόμμα του ως κύριο «στόχο» και «εχθρό» της κυβέρνησης και «όσων κερδοσκοπούν, νέμονται το δημόσιο χρήμα, απολαμβάνουν εύκολα κέρδη και ασυλία, κάτω από την ομπρέλα της».

«Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Και από τη γραμμή αυτή δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να απομακρυνθεί η ΕΛΑΣ» τόνισε ο Αλ. Τσίπρας, απαντώντας σε όσους με «γραμμή Μαξίμου» και αφορμή τις θέσεις του κόμματος, όπως είπε, τον αποκαλούν «αμετανόητο».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Αλ. Τσίπρας έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της «μεγάλης εξόρμησης στον λαό», με στόχο το «δύσκολο και φιλόδοξο» έργο της «αφύπνισης των πολιτών» και της «κινητοποίησης της κοινωνίας».