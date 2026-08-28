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Νεπάλ: Τουλάχιστον 469 οι νεκροί στην καταστροφική κατολίσθηση

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Η γιγαντιαίων διαστάσεων καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε προχθές Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 469 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας σήμερα.

Οι κινεζικές αρχές από τη δική τους πλευρά έχουν κάνει λόγο για τρεις νεκρούς στο Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, που σημαίνει ότι ο ακόμη προκαταρκτικός απολογισμός της καταστροφής είναι τουλάχιστον 472 νεκροί και πάνω από 1.400 αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νεπάλ

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