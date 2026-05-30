Σταματίνα Τσιμτσιλή: Με είχε βοηθήσει πολύ η ψυχοθεραπεία με τον θάνατο του μπαμπά μου, έχω καταλάβει ότι είμαι αρκετά ενοχική

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο νέο τεύχος του περιοδικού InStyle και τη δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου με αφορμή την καθημερινή της παρουσία στην πρωινή ζώνη του Alpha.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, η όμορφη παρουσιάστρια του Happy Day αναφέρθηκε στη βοήθεια που έχει λάβει από την ψυχοθεραπεία, τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα, αλλά και στον τρόπο που προσπαθεί να υιοθετεί και η ίδια την θετική στάση ζωής στην καθημερινότητα της.

Έχεις κάνει ψυχοθεραπεία;

Έχω κάνει και στο παρελθόν και με είχε βοηθήσει πολύ τότε με τον θάνατο του μπαμπά μου. Και κάνω και τώρα έναν νέο κύκλο ψυχοθεραπείας και με έχει βοηθήσει.

Ξέρεις ότι έχεις καταγραφεί στην καθημερινότητα μας με το “αξίζω, αξίζω, αξίζω”.

Το οποίο το λέμε με μια διάθεση χιούμορ, που όμως… Αυτό είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία και στάση ζωής που πριν την καταλάβει κάποιος πρέπει να την αποδεχθεί, οπότε όταν του λες με μια όμορφη διάθεση και με μια διάθεση χιούμορ και την περνάς και λίγο εύπεπτα μέσα από το πρωινό, ο άλλος είναι πιο ανοιχτός στο να την ακούσει.

Το έχεις βάλει στην καθημερινότητα σου;

Στη θεωρία τα λέω, στην πράξη κι εγώ το χάνω. Είναι μια συνεχής μάχη αυτή. Όπως και με την ψυχοθεραπεία. Κατακτάς λιμάνια και ορόσημα, αλλά θέλει συνεχή προσπάθεια.

Ο εσωτερικός σου μονόλογος, ο τρόπος που απευθύνεσαι στον εαυτό σου έχει αλλάξει με τα χρόνια;

Γενικά έχω μάθει όταν το χάνω να το βρίσκω και αυτό νομίζω ότι είναι μια μεγάλη κατάκτηση.

Τι χαρακτήρα έχει αυτή η φωνούλα μέσα στο κεφάλι σου; Είσαι αυστηρή, επικριτική;

Όχι. Σύμφωνα με τον νέο κύκλο ψυχανάλυσης, που κάνω φέτος, έχω καταλάβει ότι είμαι αρκετά ενοχική σε σχέση με πράγματα της καθημερινότητας των παιδιών. Δηλαδή μπορεί να γίνω πιο αυστηρή απέναντι σε ένα από τα παιδιά μου, γιατί π.χ. δεν διάβασε ενώ μπορούσε, είχε τον χρόνο. Και μετά να νιώσω άσχημα και να πω “μωρέ, εντάξει, δεν είναι το διάβασμα το Α και το Ω της ζωής. Γιατί εγώ να χαλάσω τη στιγμή και το απόγευμα με το παιδί μου για κάτι που δεν είναι και το τέλος του κόσμου”.

Αλλά, από την άλλη, αν το εκλογικεύσω μετά, αν μου έλεγε αυτό το συμβάν μια φίλη μου θα της έλεγα: “Είσαι η μαμά και πρέπει να ορίσεις και να οριοθετήσεις. Ωραίο αυτό, αλλά πρέπει και να διαβάσεις”.