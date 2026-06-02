Εθνική Τουρκίας: Αποθέωση πριν την αναχώρηση για το Μουντιάλ – Χιλιάδες φίλαθλοι και εκατοντάδες οχήματα στους δρόμους

Σε ατμόσφαιρα ενθουσιασμού αναχώρησε η αποστολή της Τουρκίας για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τις εικόνες από την πορεία προς το αεροδρόμιο να αποτυπώνουν το κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί στη χώρα.

Η επιστροφή της εθνικής ομάδας σε Μουντιάλ έπειτα από 24 χρόνια έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των φιλάθλων, οι οποίοι βλέπουν τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών ως μια ομάδα ικανή να πρωταγωνιστήσει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη. Λίγο πριν το ταξίδι για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και οι αγώνες της διοργάνωσης, η αποστολή αποθεώθηκε.

Κατά τη διαδρομή προς το αεροδρόμιο, τα λεωφορεία της ομάδας πλαισιώθηκαν από μια τεράστια αυτοκινητοπομπή, με εκατοντάδες οχήματα να ακολουθούν την αποστολή. Οι συμμετέχοντες είχαν διακοσμήσει τα αυτοκίνητά τους με τουρκικές σημαίες και διακριτικά της εθνικής ομάδας, δημιουργώντας ένα σκηνικό που τράβηξε τα βλέμματα.

Milli Takımımız, Türk bayrakları ve konvoy eşliğinde gidiyor.pic.twitter.com/D7o12Ccqo6 https://t.co/0Y74gtCsvL — BBO Sports (@bbosports) June 2, 2026

Οι εικόνες από την πορεία μεταδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αναδεικνύοντας τη δίψα του κόσμου για μια θετική παρουσία στη διοργάνωση. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 2002, όταν είχε πραγματοποιήσει την ιστορική πορεία μέχρι την τρίτη θέση.

Η ομάδα του Βιντσέντσο Μοντέλα καλείται πλέον να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες, έχοντας μπροστά της απαιτητικές αναμετρήσεις στη φάση των ομίλων απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Παραγουάη και την Αυστραλία.

Πηγή: metrosport.gr