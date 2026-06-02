Διάσωση 38 μεταναστών από τη Frontex νοτιοανατολικά της Γαύδου

Περίπου 38 μετανάστες, που επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (2/6) από σκάφος της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 2 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης).

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου, όπου αναμένεται να τους παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο σημείο έπνεαν δυτικοί άνεμοι έντασης 3-4 μποφόρ.